Familiäre Einkaufsatmosphäre

Erika Borghoff, heute Reichel, (2.v.li.) mit ihren Coop-Kolleginnen. Sie war 1955 im zweiten Lehrjahr, als dieses Foto entstand, und arbeitete elf Jahre in der Coop-Filiale am Bädekerplatz.

Iserlohn. Angesichts des neuen Einzelhandelszentrums am Bädekerplatz erinnert sich eine früheren Verkäuferin der Konsumgenossenschaft an die Entwicklung.

Nun haben wir auch am Bädekerplatz ein „Gesundheitshaus.“ Mit der Glückauf-Apotheke, Ärzten und vielen Einrichtungen die zu unserem Wohlbefinden beitragen sollen, ist die Versorgung in diesem Stadtteil perfekt.

Den Weg in die immer trostlos werdende Innenstadt kann man sich nun sparen. Beim Anblick des neuen, stattlichen Gebäudes gehen meine Gedanken zurück in die Vergangenheit.

Das Personal der Coop-Filiale 9 Buchenwäldchen, links mit der Leiterin Frau Diem, musste im Verkauf Häubchen und weiße Kittel tragen. Foto: Privat/Stadtarchiv

Im Jahre 1955 baute die Iserlohner Konsumgenossenschaft an gleicher Stelle einen modernen Verkaufspavillon, in dem ich vier Jahre als Kassiererin und im Verkauf tätig war.

Hektik und Stress waren fehl am Platz, denn es herrschte eine fast familiäre Atmosphäre. Besonders ältere, alleinstehende Kunden hielten gerne mal ein Pläuschchen und erfuhren somit immer das Neueste. Leider wurde der Pavillon 1970 aufgegeben und von VW Röttger als Ausstellungsraum übernommen. Das Autohaus belegte mit seiner Reparaturwerkstatt und den vielen neuen Pkw fast den ganzen Bädekerplatz, der bis an die Mendener Straße reichte.

Mitte der 80er Jahre baute auch die Konsumgenossenschaft (damals schon Coop Dortmund) dort eine neue Filiale. Der Laden war sehr groß, nach dem neuesten Stand eingerichtet, mit einer Wurst-, Fleisch- und Käsetheke sowie einer Drogerie- und Gemüseabteilung.

Für die Kundschaft war die an der Bundesstraße 7 liegende Filiale ein echter Glücksfall, brauchte man doch für die Dinge des täglichen Bedarfs nicht extra in die Stadt zu gehen. Eine Bäckerei mit täglich frischen Brötchen und Brot, sowie erlesene Backwaren machten das Angebot perfekt. Der Kundenzulauf war enorm. Anfang der 90er Jahre ebbte dieser aber ab, denn es entstanden in Iserlohn und Umgebung immer neue Supermärkte. Von der Laufkundschaft blieben viele ab dieser Zeit fern.

Elf Jahre in der Coop-Filiale am Bädekerplatz gearbeitet

Im Jahr 1996 wurde die Filiale noch einmal umgebaut und auf den neuesten Stand gebracht. Aber auch dieses war nur von einem kurzen Erfolg gekrönt, die gewünschte Umsatzsteigerung fiel aus. Im Juni 1998 wurde die Auflösung der Coop Dortmund beschlossen. Elf Jahre habe ich in dieser Filiale verbracht.

Heute steht genau an dieser Stelle der „dm“-Drogeriemarkt. Kaufe ich dort oder in der Glückauf-Apotheke ein, bin ich wieder an meinen alten Arbeitsplätzen. Das ist ein schönes Gefühl, denn alles hat sich im Laufe der Jahre positiv verändert. Doch ein kleiner Wermutstropfen bleibt. Die kleine Birke vor dem damaligen Pavillon, die zu einer stattlichen Größe herangewachsen war, musste dem Neubau weichen.