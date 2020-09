Eintritt in den Ruhestand ist „Lockdown“

Iserlohn. Macht geistige Betätigung im Alter Sinn? Ein Erfahrungsbericht aus dem Seniorenstudium in Dortmund

Haben Sie mit dem Auto schon mal eine Vollbremsung hinlegen müssen? Meist kommt sie plötzlich, und man kann sich kaum auf sie vorbereiten. Dank Airbag, Sicherheitsgurt und anderer Mechanismen wird man zumeist, leider aber nicht immer, vor Schlimmem bewahrt. Vorausschauendes Fahren ist deshalb sehr wichtig. Eine Vollbremsung haben wir alle im März erlebt, als das Coronavirus fast von heute auf morgen zum „Lockdown“ führte, auf den niemand vorbereitet war. Mit den Folgen werden wir noch lange leben müssen.

Mit Hilfe durchdachter Planungen alles abmildern

Auch der Tag des Eintritts in den Ruhestand, sofern man sich nicht auf diesen und die Zeit danach vorbereitet hat, gleicht dann einem solchen „Lockdown“. Nur mit Hilfe durchdachter Planungen für die Zeit danach lässt sich ein solches „Türzuschlagen“ abmildern oder ganz vermeiden. Dies habe ich seinerzeit versucht zu tun.

Im Nachhinein muss ich sagen: Gott sei Dank! Im Jahr 2000 habe ich nach reiflichem Überlegen den freiwilligen Eintritt in den etwas vorgezogenen „Ruhestand“ vollzogen. Neben einer kleinen Privatpraxis begann ich ein sechssemestriges Seniorenstudium an der Universität Dortmund.

Das Studium in Dortmund konnte, neben den üblichen Juniorstudierenden, von Seniorinnen und Senioren nach Eintritt in das 50. Lebensjahr begonnen werden. Als Termin war der 4. Oktober, der Beginn des Wintersemesters, festgelegt. Angenommen wurden maximal 50 Personen.

Um in diese Gruppe hineinzukommen, war es ratsam, sich frühzeitig anzumelden, zu „immatrikulieren“ wie man sagt. Das Konzept des Studiums war und ist noch heute das von der Wissenschaft des Alters immer öfter empfohlene sogenanntes „Lebenslange Lernen.“

Weil dies im Prinzip allen Menschen zugute kommen sollte, ist das Abitur nicht vorgeschrieben, obwohl eine ausreichende schulische Vorbildung schon gerne gesehen wird. Denn studiert wird weitgehend nach den Regeln eines üblichen Hochschulstudiums (Vorlesungen, Praktika, Seminare, Referate usw.). Es besteht aber keine Pflicht, bis ins Letzte diesen Regeln nachzukommen. Freiwilligkeit wird groß geschrieben.

Als Lehrkräfte wirken die an der Universität tätigen Professoren, Privatdozenten, akademischen Räte/Oberräte (nicht habilitiert) und sonstige, auf Zeit nach Dortmund berufene -- weil besonders befähigte – Dozenten von außerhalb.

Wir Seniorinnen und Senioren wählten nach kurzen Vorgesprächen mit den Lehrkräften unsere Fächer (zumeist zwei) und saßen in den Vorlesungen und in den jeweiligen Hörsälen zusammen mit den Juniorstudierenden. Die Zahl der Juniorstudierenden war in der Regel nicht begrenzt, im Gegensatz zur Zahl der Seniorinnen und Senioren, wobei wir 50 Leute uns jedoch auf die verschiedenen Studiengänge verteilten, so dass selten mehr als 10 bis 15 von uns mit den Juniorinnen bzw. Junioren in einer Veranstaltung zusammentrafen. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Junior- und Seniorstudierenden bestand auch darin, dass die jungen Leute „Berufsausbildungs-Studierende“ waren. Sie mussten ihre Pflichtscheine erwerben und wurden je nach professoraler Ambition auch Anwesenheitsstichproben unterzogen. Zwecks Eintritts in den Beruf mussten sie nach einer vorgeschriebenen Mindeststudienzeit plus eventueller Verlängerung ein regelrechtes Staatsexamen absolvieren.

Für die Seniorinnen und Senioren hingegen waren ohnehin nur sechs Semester vorgesehen. Alle Teilnahmen erfolgten freiwillig und ohne den gefürchteten Druck eines Examens. Wollte man als Seniorin oder Senior länger bleiben, so musste eine Sondergenehmigung erwirkt werden, die zumeist aber anstandslos, mitunter sogar erfreut, bewilligt wurde, wie beispielsweise in unserer Gruppe für etwa 30 Leute und mich selbst. Zur Überraschung meines Professors Dr. theol. Rainer Riesner im Fach Neues Testament verpflichtete ich mich, alle Arbeiten aus Gründen der Selbsttestung freiwillig mitzuschreiben. Am Schluss unserer Regelstudienzeit erhielten wir Seniorstudierenden kein Staatsexamens-Zeugnis, sondern ein „Hochschulzertifikat“, das nach Ende des Seniorenstudiums zu vielfältiger ehrenamtlicher Arbeit berechtigte, hingegen zu keiner vergüteten beruflichen Tätigkeit auf Basis eines ordentlichen Studienabschlusses.

Mein Tag sah so aus, dass ich nach dem freiwilligen Ausscheiden aus dem Klinikdienst meiner anderen „stillen Liebe“, der für den Arztberuf so wichtigen Theologie und Philosophie endlich intensiver nachkommen konnte. Das heißt: Morgens hatte ich Sprechstunde und an drei, manchmal vier Nachmittagen in der Woche fuhr ich nach Dortmund zur Uni. Die Strecke war mit dem Auto zeitlich gut zu bewältigen.

Ein schönes Erlebnis werde ich nicht vergessen. Ich besuchte - aus meiner Sicht nur zum „Schnuppern“ - eine Vorlesung“ in Soziologie bei Prof. Dr. Konrad Pfaff über „Emotionale Phänomene in der Musik, dargestellt anhand eigener Beispiele“. Auf seine Frage, wer denn ein Instrument spiele, meldete neben anderen auch ich mich. Er zeigte auf mich und freute sich „wie ein Schneekönig“ als ich auf seine Frage meine Liebe zum Tenorsaxofon und zur Swingmusik nannte. In der nächsten Stunde brachte Prof. Pfaff verabredungsgemäß seinen CD-Player mit und ich selbst eine CD mit verschiedenen Jazz-Stücken. Auf mein Bitten hin drückte er die Nr. 4 auf meiner CD und ich spielte unter der Begleitung von Bass, Schlagzeug und Klavier mit Hilfe der CD–Begleitung auf meinem Tenor- Saxofon die Melodie „Fly me to the moon“ mit drei anschließenden Improvisationen über dieses Thema. Danach strahlte Prof. Pfaff vor Freude, und ich musste nun in freier Rede meine „Innere Bewegung“ beim Spiel in Form eines fünfminütigen Kommentars wiedergeben.

Darauf baute er dann aus dem Stegreif die weitere Vorlesungsstunde auf. Er bat mich, doch nicht nur „zum Schnuppern“ zu kommen, sondern für weitere Beispiele seine Vorlesung regulär im Nachhinein zu belegen. Solche Erlebnisse – Prof. Pfaff war bekannt und beliebt für seinen unkonventionellen Vorlesungsstil – vergisst man nie wieder.

Lebenslanges Lernen stärkt das Wohlbefinden

Zum Schluss die Frage: „Welchen Sinn macht eine geistige Betätigung im Alter, nicht nur in einem Seniorenstudium, sondern auch mit Hilfe vieler anderer Möglichkeiten?“ Eine der wichtigsten Antworten ist, „dass wir in einer zunehmend alternden Gesellschaft leben. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zukunftsaufgaben werden deshalb von einer im Durchschnitt „älteren“ Bevölkerung erbracht werden (müssen). Da Wissen, so die einhellige Meinung, der wichtigste Produktivfaktor unserer Gesellschaft ist, muss es lebenslang erworben werden (können). Darüber hinaus ist lebenslanges Lernen eine wesentliche Voraussetzung für individuelles Wohlbefinden und für die gesellschaftliche Partizipation im Alter.

Zu meiner damaligen Seniorenstudienzeit war schon bekannt - wie erst recht heute - dass geistige Tätigkeit und lebenslanges Lernen eine gewisse Vorbeugung gegen allgemeinen geistigen Abbau bzw. Demenz darstellen. Für literarisch Interessierte heißt dies, keine seichte Literatur zu lesen oder zu produzieren, sondern geistig Anspruchsvolles in Wort und Schrift aufzunehmen oder von sich zu geben. Natürlich jeder Mensch nach seinen Möglichkeiten und, besonders im Alter, seinen gesundheitlichen Kräften entsprechend.