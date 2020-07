Autofahren war gestern

Holm Roch ist jetzt häufig mit Trolley unterwegs. Hier steht er an der Bushaltestelle in der Iserlohnerheide.

Iserlohn. Seine Erfahrungen vom Abschied als Autofahrer zum Fußgänger könnten andere Senioren ermuntern, ihm auf dem neuen entschleunigten Kurs zu folgen.

Meinen Führerschein habe ich vor 60 Jahren gemacht. Danach bin ich eine Weile mit dem Motorroller herumgefahren. Es folgte eine Isetta, danach eine „Ente“ und später eine bunte Folge von Wagen, immer ein wenig größer als der Vorgänger und nachdem ich in den sogenannten Ruhestand kam auch wieder etwas kleiner. Ein Leben ohne Auto konnte ich mir kaum vorstellen, aber nun hat es mich völlig überraschend erwischt.

Meine Frau wollte unser Auto aus der Garage holen und kam ganz verdattert zurück. „Ich habe unser Auto kaputt gefahren“, sagte sie unter Tränen. Ein bösartiger Betonpfeiler hatte sich ihr in den Weg gestellt, und nun war die Fahrerseite von vorne bis hinten kräftig eingedellt. „Die Werkstatt wird es wieder richten“, dachte ich, aber dort schüttelte man nur den Kopf und sagte: „Totalschaden!“ Ein Gutachter hat mir dann bestätigt: Die Reparatur wäre teurer als der Wert des Fahrzeuges. So eine Ruine lässt sich nur noch an spezielle Abwrack-Unternehmen verkaufen.

Einstellung auf die neue Lebensweise

Ein neues Auto wollte ich nicht mehr anschaffen. Ich bin jetzt 81 Jahre alt und bin die letzten Jahre über nicht mehr gerne mit dem Auto gefahren, bei Nacht und bei Regen nur mit Widerwillen und auf der Autobahn schon gar nicht. Nun bin und bleibe ich ein Fußgänger und muss mich auf die neue Lebensweise einstellen. Vieles bleibt ohnehin beim Alten, denn ich war auch schon in den vergangenen Jahren viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Allerdings brauche ich jetzt eine Monatskarte, mit der ich auch nach Hagen und nach Dortmund komme. Das kostet deutlich mehr als nur für Iserlohn, aber auf der anderen Seite spare ich ja auch eine Menge Geld: Tanken, Garagenmiete, Steuer, Versicherung, TÜV, Parkgebühren, Ölwechsel, neue Reifen, Reparaturen und gelegentlich auch mal ein Knöllchen. Nicht zu vergessen auch der Wertverlust, der selbst bei einem Wagen der unteren Mittelklasse über 100 Euro pro Monat beträgt.

Zum Einkaufen benutze ich jetzt einen Trolley. Da passt fast alles hinein, ausgenommen natürlich ein Bierkasten, aber der lässt sich durch Sixpacks ersetzen. Ich stehe jetzt häufiger wartend an der Bushaltestelle und ärgere mich über fehlende Sitzgelegenheiten und über den Busfahrplan, vor allem darüber, dass er nicht mit der Bundesbahn abgestimmt ist. Unterm Strich fällt meine Bilanz aber deutlich positiv aus. Als Fußgänger muss ich zwar einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Aber eine Menge Stress fällt weg. Und finanziell lohnt es sich auf jeden Fall.

Allen, die vor der Frage stehen, ob sie das Autofahren aus Altersgründen ganz lassen wollen, kann ich nur dazu raten, sich bald zu entscheiden, bevor sie (wie mich) ein Unfall ereilt. Ihr neues Leben als Fußgänger wird unbeschwerter sein, und sie bringen sich und andere nicht mehr unnötig in Gefahr. Irgendwann werden Sie das Autofahren ja ohnehin einmal lassen müssen.

Die MVG bietet bei Führerscheinabgabe im Tausch ein Freiticket für zwei Monate in allen Bussen und Bahnen in der Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe, wenn man das Dokument bei ihr oder dem Iserlohner Straßenverkehrsamt abgibt. Weitere Infos im Internet unter www.mvg-online.de/service/fuehrerscheinrueckgabe/