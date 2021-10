Razzia gegen Drogendealer in Gelsenkirchen und Duisburg

In der Gelsenkirchener Innenstadt rückten Spezialkräfte der Polizei zur Durchsuchung an.

Gelsenkirchen/Duisburg/Hagen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen mit auch Spezialkräften gegen eine Dealer-Bande vor: Durchsuchungen gab es in Duisburg und Gelsenkirchen.

Seit dem frühen Morgenstunden läuft ein Großeinsatz von Polizei und Staatsanwaltschaft gegen eine mutmaßliche Bande von Drogendealern. An insgesamt neun Orten im Ruhrgebiet und im Rheinland habe es Durchsuchungen gegeben, sagte ein Sprecher der federführenden Hagener Staatsanwaltschaft.

Mindestens drei Festnahmen, so eine erste Bilanz, habe es gegeben. Durchsucht wurden insgesamt elf Objekte unter anderem in der Gelsenkirchener Innenstadt und in Duisburg. Zugeschlagen haben die Spezialkräfte in der Emscherstadt an der Weberstraße / Kirchstraße. Um in das Gebäude zu gelangen, in dem die Beamten die Drogendealer vermuteten, schlugen sie die Frontscheibe des Küchen- und Einrichtungsmarkts Schrader ein. Während immer mehr Anwohner der umliegenden Häuser auf den Einsatz aufmerksam wurden, drangen die Polizisten in das Wohn- und Geschäftshaus ein.

Ersten Erkenntnissen nach könnten die Einsatzkräfte bei der morgendlichen Razzia auch mindestens zwei Plantagen entdeckt haben. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der Einsatz dauerte am Vormittag noch an. Beteiligt waren auch Spezialkräfte der Polizei. Weitere Angaben machte der Sprecher der Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht.

In den Mittagsstunden solle der Großeinsatz ausgewertet werden. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen dann weitere Informationen veröffentlichen. Auf die Spuren der verzweigten Bande waren die Ermittler der Bande durch die Entschlüsselung von Daten im Encrochat-Netzwerk gekommen - einer vermeintlich verschlüsselten Plattform, die nach Aussagen von Strafverfolgungsbehörden häufig von Kriminellen genutzt wird.

In einer außerordentlichen Geheimaktion war es der französischen und der niederländischen Polizei aber bereits 2020 gelungen, das Encrochat-Netzwerk, aus dem eigentlich nichts nach draußen dringen durfte, zu hacken. So wurden die Ermittler zum alles sehenden Auge. Sie konnten nach eigenen Angaben Millionen Nachrichten auf Encrochat-Telefonen mitlesen, bevor sie verschlüsselt wurden, und Verdächtige über Wochen nach und nach verhaften. Das Material, das nun zum Einsatz unter anderem in Gelsenkirchen und Duisburg geführt hatte, hatten die deutsche Polizei und Staatsanwaltschaft von den französischen Behörden erhalten.

