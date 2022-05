Goldbäckerei Grote: So teuer werden Brötchen ab 1. Mai

Charly Grote an seiner alten Teigknetmaschine in Langenholthausen

Langenholthausen. Ab 1. Mai werden Brötchen in der Goldbäckerei Grote teurer. Chef Charly Grote erklärt den Wahnsinn der Preisexplosion bei den Zutaten.

Charly Grote führt mit seinem Sohn Carl die Bäckerei Grote in Langenholthausen dritter und vierter Generation. Gegründet wurde die Bäckerei 1913. „Wir sind immer noch am Ursprungsort“, sagt Charly Grote mit sichtlichem Stolz.

Charly Grote gilt als exzellenter Handwerker, nach wie vor. Foto: Peter Müller / WP

Seit dem Beginn, kurz vor dem ersten Weltkrieg, gab es für die Bäckerfamilie immer neue Herausforderungen zu bestehen. Heute sind es die enorm steigenden Energie- und Rohstoffpreise, die Kopfschmerzen bereiten.

Die Lage

„Noch haben wir mit unserer Mühle einen Lieferkontrakt, der uns 100 Kilogramm Weizenmehl für 29,75 Euro bis Ende des Jahres sichert. 2023 werden wir wahrscheinlich gezwungen sein, 52,50 Euro zu bezahlen. Das ist eine Preissteigerung von über 76 Prozent“, stellt Charly Grote fest.

Nicht anders sehe es bei anderen Rohstoffen aus. Der Liter Vollei lag bis jetzt jetzt bei 1,63 Euro pro Liter und kostet aktuell 2,78 Euro. Auch bei der Butter sei es ähnlich. Der Preis für ein Kilogramm habe im vergangenen Jahr bei 3 Euro gelegen. Zurzeit koste das Kilo 7,99 Euro. „Die Preisspirale kam bereits im März 2021 in Gang, als das Containerschiff Ever Given den Suezkanal, die Pulsader des Welthandels, blockierte“, so der Bäckermeister. Dies habe zu Preissteigerungen und Spekulationen geführt. Heute, in Zeiten der Globalisierung, werden auch die Rohstoffe für Bäckereien an Börsen gehandelt.

Der weltweite Handel habe auch Vorteile. Als Beispiel führte Grote die immer gleichbleibende Qualität des Weizenmehls an. „Früher musste man sich jedes Jahr auf die neue Ernte einstellen, das konnte schon mal etwas dauern“, erklärt er.

Ausbildung in der "Goldbäckerei" von Charly Grote.<br/><br/>Gruppenbild: Emilia Wälter , Raya-Taliska Fidorra, Christina Weiß, Charly Grote (von links) Foto: Peter Müller / WP

Inzwischen werden verschiedene Sorten verschnitten. Manitoba-Weizen aus Nordamerika mit seinem starken Kleber sorge für eine gleichbleibende Qualität, weiß Charly Grote.

Nun kommt der Krieg in der Ukraine hinzu. „Heute kann kein Weizen fehlen, denn wir verarbeiten noch die Ernte des vergangenen Jahres und beziehen auch keinen Weizen von dort“, meint er. Es reiche die Meldung „Ukraine großer Weizenproduzent“, um die Preise in die Höhe schnellen zu lassen. Die Leidtragenden seien insbesondere ärmere Regionen wie Afrika. „Das war aber auch früher schon so“, berichtet Grote aus seiner Erfahrung: „Schrieb eine große Zeitung, dass die Ernte schlecht ausfalle, rief ein paar Tage später schon die Mühle an und verkündete, dass das Mehl teurer werde.“

Die Spekulation bewirke, dass Waren zurückgehalten würden, um sie später teurer zu verkaufen. „Es wird versucht, das Bestmögliche herauszuholen“, beklagt der Bäckermeister. „Wir werden nicht an Preiserhöhungen vorbeikommen“, sagt Grote. So werde das Schnittbrötchen ab dem 1. Mai statt 37 Cent 40 Cent kosten, die Zehnertüte wird bei 3,60 Euro liegen. Der Preis für ein Brötchen beträgt dann bei 36 Cent. Das „Handy“, das handgemachte Brötchen, werde dann 55 Cent kosten. „Da wo es Preiserhöhungen gibt, werden sie moderat ausfallen“, so Grote.

Charly Grote hält die Kosten für Energie durch Wärmerückführung in Grenzen. Foto: Sven Paul / WP

„Auch die rasant steigenden Energiekosten treiben die Preise in die Höhe“, so Grote und fährt fort: „Wir müssen 200.000 Euro mehr für Strom ausgeben, obwohl wir viel in die Rückgewinnung von Energie investiert haben. Auch künftig werden wir die Möglichkeiten der Energieeinsparung im Auge behalten.“

Auch Regionalisierung wird beim Einkauf in Zukunft eine größere Rolle spielen. „Dinkelmehl bekommen wir jetzt schon von der Sundwiger Mühle. Dieses Getreide wird, kaum einer weiß es, von der Familie Edelhoff aus Iserlohn auf großen Flächen angebaut. Die Milch für den Pudding in unseren Plätzchen wird bald von einem heimischen Hof kommen“, sagt Grote.

Der Ausblick

„Wir optimieren die Produktion ständig. Ziel ist es, so wenig Rücklauf wie möglich zu haben. Das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt in der optimalen Menge für den Verbraucher bereit zu stellen, ist unser Ziel“, betont Grote.

Das lernen auch die drei Auszubildenden, die sich zurzeit auf ihre Prüfung vorbereiten und in der Freizeit zum „Übungsbacken“ angetreten sind. Raya-Taliska Fidorra, Emilia Wälter und Christina Weiß stehen vor einer Herausforderung und lassen ihre Produkte verkosten. Sie sind zuversichtlich, denn immerhin ist die Bäckerei Grote 2018 zum besten Ausbildungsbetrieb im Bereich der Handwerkskammer Südwestfalen gekürt worden.

