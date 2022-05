Zwei Monate nach der weltweit ersten erfolgreichen Schweineherz-Transplantation ist der Patient in den USA gestorben. Der Zustand des 57-jährigen David Bennett habe sich in den vergangenen Tagen zunehmend verschlechtert, teilte das Universitätsklinikum der University of Maryland mit.

Es geht um nicht weniger als Leben und Tod: Herzinfarkt, Schlaganfall und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Jahr für Jahr Todesursache Nummer eins in vielen Industrienationen. Diesen Erkrankungen geht in der Regel eine koronare Herzkrankheit voraus. Um sie zu erkennen, ist bislang eine Katheteruntersuchung üblich. Doch das könnte sich ändern, denn eine großangelegte europäische Studie unter Leitung der Berliner Charité belegt klare Vorteile für eine Diagnose per Computertomografie (CT).

Das bildgebende Verfahren, bei dem die mutmaßlich herzkranke Person in eine Untersuchungsröhre geschoben wird, dient bereits seit einigen Jahren zur Diagnose. Aber Standard ist bislang die Untersuchung per Herzkatheter, bei der ein langer, dünner Schlauch, der Katheter, durch eine Schlagader in Richtung Herz geführt und ein Kontrastmittel gespritzt wird. Dieses Mittel ermöglicht es, Herzkammern sowie Herzkranzgefäße auf einem Bildschirm sichtbar zu machen.

Vorteil der Katheteruntersuchung ist, dass manche Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen gleich beseitigt werden können. Doch sie ist und bleibt ein Eingriff in den Körper. Bei der CT bleibt der Körper der untersuchten Person hingegen unversehrt.

Sechs Jahre, 31 Kliniken und 18 europäische Länder

„Eine koronare Herzkrankheit kann zuverlässig mit der CT erkannt werden“, erläutert Studienleiter Marc Dewey. Der stellvertretende Direktor der Klinik für Radiologie am Campus Charité Mitte skizziert die Fragestellung der Studie: Wie ergeht es Patienten langfristig, wenn die erste Diagnose mit CT statt mit Katheter erfolgte?

Die Forschenden teilten für die Untersuchung 3561 Patientinnen und Patienten mit mittlerer Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung der Herzkranzgefäße, davon 56 Prozent Frauen, zufällig in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe wurde mittels CT, die andere per Katheter untersucht. Erhoben wurden die Daten zwischen 2014 und 2020 an 31 Einrichtungen in 18 europäischen Ländern. Die Ergebnisse wurden im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht.

In beiden Patientengruppen war das Risiko, später einen Herzinfarkt oder eine ähnlich schwerwiegende Folgeerkrankung zu bekommen, in etwa vergleichbar, wenngleich mit leichten Vorteilen für die Computertomografie: Bei 2,1 Prozent der anfangs mit CT untersuchten Personen und bei drei Prozent der per Katheter Untersuchten traten später sogenannte kardiovaskuläre Ereignisse auf. Danach ermittelten die Forschenden die Häufigkeit schwerer verfahrensbedingter Komplikationen. Diese „war bei einer anfänglichen CT-Strategie geringer“, sagt Studienleiter Marc Dewey.

3,5 Millionen Katheteruntersuchungen in Europa – pro Jahr

„Der neue Ansatz könnte dazu beitragen, die hohe Zahl von Herzkatheteruntersuchungen zu reduzieren und auf diese Weise die Gesundheitssysteme zu entlasten“, ergänzt Henryk Dreger, stellvertretender Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie und Angiologie der Charité, der die Untersuchungen im Herzkatheterlabor begleitet hat.

Denn in Europa werden schon jetzt mehr als 3,5 Millionen Katheteruntersuchungen jährlich gemacht, Tendenz steigend. In Deutschland sind es jährlich rund eine Million, schätzt Stephan Achenbach, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie am Universitätsklinikum Erlangen und Präsident der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie. Die europaweite Studie habe gezeigt, dass die Herz-CT eine „gute Alternative“ zur Katheteruntersuchung sei.

Achenbach hält es für möglich, dass mehrere Hunderttausend der eine Million Verdachtsfälle auf koronare Herzkrankheit, bei denen bislang per Katheter eine Diagnose erstellt wird, künftig mit CT zu klären. Denn das Verfahren in der Röhre sei bei Diagnose und Weiterbehandlung „genauso sicher“ wie der Katheter, der nach Achenbachs Worten „sehr viel aufwendiger“ ist.

In einigen Fällen bleibt der Schlauch Goldstandard

Der Erlanger Kardiologe zeigt sich vor allem von der großen Zahl an Patienten und den „sehr zuverlässigen“ Ergebnissen der Studie beeindruckt, macht aber eine Einschränkung: CT sei für viele, aber nicht für alle Fälle geeignet. Vor allem bei akuten Herzinfarkten sei eine sofortige Katheteruntersuchung geboten. Auch bei Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern sowie bei herzkranken Menschen, die bereits einen Stent wegen vorheriger Herzprobleme eingesetzt bekamen, rät Achenbach zur Untersuchung per Schlauch statt in der Röhre. Lesen Sie auch: Erektionsstörungen: App soll impotenten Männern helfen

Stephan Baldus, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, hält die Cardio-CT ebenfalls für eine wichtige zusätzliche Diagnosemöglichkeit, die „bei Verdacht auf eine Koronarkrankheit sehr sinnvoll eingesetzt werden kann“. Doch bei bestimmten Anwendungen, unter anderem der sogenannten Linksherz-Katheteruntersuchung, bleibe die Untersuchung per Schlauch „der Goldstandard“.

Kardiologe Achenbach weist außerdem auf zwei praktische Pro­bleme hin: Zum einen könne nicht jede radiologische Praxis Herz-CTs, da dafür spezielle Ausrüstung und Erfahrung nötig sei. Außerdem ist die Vergütung der Herz-CT durch die Krankenkassen nach seiner Darstellung noch nicht gegeben. „Studien wie diese helfen da natürlich, eine Vergütung zu erreichen“, unterstreicht er.

Beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), dem höchsten Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, läuft bereits ein Bewertungsverfahren. Im Antragsschreiben heißt es, dass bei Patienten mit niedrigem bis mittlerem Risiko für eine koronare Herzkrankheit die Computertomografie „kosteneffizient und mit einem schnelleren Patientenmanagement und verminderter nachgelagerter Diagnostik verbunden ist“. Anfang 2023 soll das Ergebnis des Bewertungsverfahrens vorliegen. Auch interessant:So krank sind die Deutschen nach zwei Pandemie-Jahren

Arteriosklerose – gefährliche Ablagerungen im Herz

Die Herzkranzgefäße (Koronararterien) versorgen das Herz mit Sauerstoff. Bei einer Arteriosklerose, auch als Gefäßverkalkung bekannt, entstehen Ablagerungen an den Gefäßwänden, die den Blutfluss behindern und damit die Sauerstoffversorgung des Herzens verschlechtern. Risikofaktoren sind Rauchen, Bluthochdruck, ein erhöhter Cholesterinspiegel, eine Diabetes-Erkrankung, Bewegungsmangel und Übergewicht. Verschließt sich ein Koronargefäß vollständig, kommt es zum Herzinfarkt. Andere Folgen sind Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen.

Dieser Artikel ist zuerst auf abendblatt.de erschienen.

