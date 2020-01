Geigers weite Sprünge sind Auftakt eines tollen Sportjahrs

Der Jahreswechsel ist immer ein guter Zeitpunkt, sich von alten Zöpfen zu trennen, neue Ziele zu fassen, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Den deutschen Sportlern steht ein ereignisreiches Jahr 2020 bevor. Eines voller Höhepunkte, bei denen Heldengeschichten, aber auch traurige Kapitel geschrieben werden können.

Wer den Skispringer Karl Geiger dieser Tage erlebt, sieht einen jungen Mann, der sich mit jedem Heruntersausen der Schanze entwickelt. Der 26 Jahre alte Allgäuer, wegen seines Studiums der Energie- und Umwelttechnik teamintern Ingenieur genannt, ist ein nachdenklicher, ruhiger Mensch, der kaum aus der Reserve zu locken erscheint. Doch mit jedem zweiten Platz bei der Vierschanzentournee kommt Geiger ein Stückchen mehr aus sich heraus. Er behält zwar seinen kühlen Kopf, wirkt aber mehr und mehr davon überzeugt, dass ihm am 6. Januar in Bischofshofen Großes gelingen kann.

Geiger kann Sehnsüchte stillen

Seit 18 Jahren, seit Sven Hannawald, hat kein DSV-Adler mehr die Schanzen-Festspiele gewonnen. Geiger kann diesmal die Sehnsucht vieler stillen, denen zwischen den Jahren ausnahmsweise das Flugspektakel näher ist als der Bundesliga-Fußball. Ob sein möglicher Gesamtsieg am Ende des Jahres noch das herausragende Sportereignis und -erlebnis sein wird, muss sich zeigen: Schon in wenigen Tagen wollen die Handballer ihren EM-Titel verteidigen, es folgenden kontinentale Titelkämpfe der Fußballer und Leichtathleten; und alles wird überstrahlt von den Olympischen Sommerspielen in Tokio.

2020 kann ein großartiges Sportjahr werden – vom ersten bis zum letzten Tag.