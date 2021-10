Über Moerser Tierheim-Zaun geworfen: Hunde werden untersucht

Moers. Vorfall am Moerser Tierheim: Eine Frau will Hunde loswerden und geht dabei nicht zimperlich vor. Jetzt werden die Hündinnen ärztlich untersucht.

Im Moerser Tierheim ist man fassungslos. Der „Tag hat uns definitiv an unsere Akzeptanzgrenze gebracht und uns die volle Konzentration auf die Tiere abverlangt“, heißt es nach dem aktuellen Fall. Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr hatte eine 65 Jahre alte Frau aus Kevelaer eine Shiba Inu Hündin über den Zaun des Moerser Tierheims geworfen. Glücklicherweise hatte ein Nachbar die Situation beobachtet, er habe ein Foto vom Auto gemacht und das Tierheim informiert. Zudem habe er dann die Person angesprochen, heißt es weiter in den Ausführungen des Tierheims. Dessen Leiterin rief später die Polizei.

Die Frau aus Kevelaer hatte ihr Auto am Peschkenhof direkt vor dem Auslaufbereich des Tierheims geparkt. „Als der Spaziergänger weiterging, hörte er plötzlich ein dumpfes Geräusch und drehte sich zu der Frau um. Dann bemerkte er, wie hinter dem Zaun ein verstörter Hund lief und ging auf die Frau zu“, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der Moerser sprach die Frau an, ob sie gerade einen Hund über den Zaun geworfen habe, was diese bejahte. Eine zweite Shiba Inu Hündin war noch im Auto.

Erste Anfragen sind eingegangen

Die Frau erklärte gegenüber dem 40-jährigen Zeugen, sie sehe keine andere Möglichkeit, die Hunde unterzubringen. Der Moerser bat die Frau sodann, zur Tierheimleitung zu gehen. Die Tierheimleiterin rief daraufhin die Polizei. Gegenüber den Polizisten erklärte die Tatverdächtige, die Tiere von einer älteren Dame übernommen zu haben, die in ein Pflegeheim gekommen sei. Da sie selbst keinen Platz habe und alle Tierheime abgelehnt hätten, die Hunde aufzunehmen, habe sie keinen anderen Ausweg gesehen.

Die Frau aus Kevelaer erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Derweil sind im Moerser Tierheim bereits die ersten Anfragen von Menschen eingegangen, die eine oder beide Hündinnen übernehmen möchten. Allerdings bittet die Tierheimleitung darum, noch von Anfragen abzusehen. Zunächst wolle man sich ein abschließendes Bild über den Gesundheitszustand machen.

