Fragen an die Experten

Die Biologische Station bietet am Sonntag, 26. Januar, eine naturkundliche Familienwanderung mit dem Titel „Über allen Wipfeln ist Ruh?“ an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz am Harkortturm in Wetter.

Die Leiterin der Biologischen Station im Ennepe-Ruhr-Kreis, Britta Kunz, beantwortet gern Fragen. Sie erreichen sie per E-Mail (info@biologische-station.de) und per Post (Biologische Station im EN-Kreis, Loher Straße 85, 58256 Ennepetal). Viele Tipps und Infos gibt auch auf www.biologische-station.de