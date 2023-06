Flughafen Düsseldorf: So ist die Lage zum NRW-Ferienstart

Schon um 4 Uhr standen hunderte Menschen Schlange am Check-in. Die Wartezeiten halten sich aber in Grenzen, auch an den Sicherheitskontrollen.

Draußen ist es noch dunkel als bereits hunderte Urlauber um 4 Uhr an den Check-In-Schaltern im Düsseldorfer Flughafen Schlange stehen. Der erste Ferientag in NRW zieht die Menschen bereits am frühen Donnerstagmorgen zum Airport der Landeshauptstadt. Auch an den Sicherheitskontrollen, an denen es in den vergangenen Jahren immer wieder zu langen Wartezeiten kam, standen viele Reisende an.

Die ersten Flüge von Düsseldorf gehen alle nach Mallorca

Schon um am Flughafen Bahnhof lässt sich um kurz vor 4 Uhr an diesem Morgen erahnen: Es wird voll. Einige Dutzend Reisende stehen in einer großen Traube um die Türen des Skytrain, der Schwebebahn, die alle zum Terminal bringt. Marco ist mit zwei Freunden unterwegs, es geht nach Mallorca. Die drei hoffen, dass Check-in und Kontrollen nicht zu lange dauern.

Am Terminal angekommen zeigt sich: sie sind nicht die einzigen, die schon in aller Herrgottsfrühe abfliegen. Die ersten vier Flüge an diesem Morgen fliegen ab 5.50 Uhr allesamt nach Palma de Mallorca. Das erklärt den großen Andrang an den Check-in-Schaltern bereits am frühen Morgen. Zudem erwartet der Flughafen bereits am ersten Ferientag mehr als 70.000 Fluggäste. Hunderte Urlauber – Familien mit Kindern, junge Leute und Sportmannschaften – bevölkern den Terminal im Flughafen Düsseldorf und freuen sich auf ihre Reise.

In der Vergangenheit immer wieder Probleme an Sicherheitskontrollen

So auch Felix und Christina, die neben ihren vier Koffern noch auf einer Bank sitzen. „Wir fliegen nach Florida“, erzählt Felix. Dafür müssen die beiden in Madrid umsteigen. „Unser Schalter macht aber erst in einer halben Stunde auf, also müssen wir noch warten“, sagt er.

Nach und nach lösen sich die langen Schlangen an den Check-In-Schaltern auf. Es geht allmählich voran und die Urlauber finden sich, flankiert von Koffern und tobenden Kindern an den Sicherheitskontrollen ein.

Hier lag in der Vergangenheit das Nadelöhr, weswegen Reisende immer wieder ihre Flüge verpassten. Lange Wartezeiten und Schlangen durch den gesamten Flughafenterminal sorgen immer wieder für Ärger bei den Passagieren und Kritik an den Firmen, die für die Security-Kontrollen zuständig sind.

Flughafen Düsseldorf: Bislang keine langen Wartezeiten

Doch auch hier geht es heute relativ schnell. Zwar wächst die Warteschlange durch die Einkaufspassage des Flughafens auf gute 200 Meter an, aber all zu lange muss niemand warten. Das Chaos bleibt zumindest vorerst aus. , als der Andrang an den Kontrollen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mit Flughafen-Verwaltungskräften, Hilfskräften, Ausbildern und zum Teil ausgeliehenen Kräften bewältigt wurde.

Genauso habe man es auch jetzt wieder gemacht, erklärt Özay Tarim von Verdi. „Man hat eine zweite Security-Firma beauftragt und auch wieder Verwaltungsmitarbeiter des Flughafens an die Sicherheitsschleusen beordert.“ Diese stünden dort in gelben Westen und stapeln die Kisten, in denen die Reisenden ihre Sachen ablegen. Bereits im vergangenen November wurde diese Maßnahme angewandt, wofür die Mitarbeiter, laut eines Aushangs des Flughafens, mit 280 Euro für eine Schicht bezahlt wurden – weit mehr als die Security-Mitarbeiter bekommen, betont Tarim.

Verdi: Vorerst kein Stress mehr für Fluggäste

Für die Fluggäste seien aber immerhin keine Probleme mehr zu befürchten. „Alles andere wäre eine Blamage für den Flughafen“, sagt Tarim. „Man hat so viele Maßnahmen getroffen und alle Lücken gestopft, da darf eigentlich nichts mehr schiefgehen.“ Die Beschäftigten hingegen stünden weiterhin unter hohem Druck. Zu so langen Wartezeiten wie in der Vergangenheit sollte es aber nicht mehr kommen, ist sich der Gewerkschafter sicher. So löst sich auch die Schlange an den Kontrollen recht schnell wieder auf.

Die sich in Schüben durch die Passage bewegende Schlange beobachten auch Sarah und Sebastian. Die beiden fliegen mit ihrer kleinen Tochter Sophie für einige Tage nach Sardinien. „Wir sind erst seit gut 20 Minuten hier am Flughafen, aber wir haben auch noch Zeit“, sagen sie während die Kleine auf den Spielgeräten eines kleinen Ladens spielt. Ihr Flug nach Cagliari geht erst in mehr als eineinhalb Stunden.

Die erste Welle der Ferienflieger

Auch Marco ist mit seinen Freunden endlich an den Kontrollen angekommen. Nach ihrer Ankunft mit dem Skytrain haben sie etwa 50 Minuten für den Check-in gebraucht. Jetzt nur noch durch die Kontrollen, dann wollen sie an ihrem Gate erstmal etwas essen, sagt er.

Nach der ersten großen Welle am Morgen leert sich der Terminal zusehends. Der erste Schwarm Ferienflieger ist abgehoben und mit dem Sonnenaufgang kehrt vorerst ein wenig Ruhe ein. Bis zum nächsten großen Andrang.

Der bleibt an diesem Donnerstag erstmal aus. Am Mittag wird die Flughafenhalle wieder etwas voller, aber die Lage ist überschaubar. Ob die Maßnahmen des Flughafens auch langfristig wirken, muss sich zeigen. Bis einschließlich Sonntag erwartet man 285.000 Passagiere, wie eine Airport-Sprecherin sagt. Über die ganzen Ferien sollen es 3,1 Millionen sein.

So ist die Lage zum Ferienstart an den anderen NRW-Flughäfen

