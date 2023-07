Flucht? Rennen? Ford rammt Golf aus Recklinghausen

Paderborn/Recklinghausen. Ein Unfall, bei dem ein VW mit nur drei Rädern liegen blieb, beschäftigt die Polizei in Paderborn. Von den Insassen fehlt noch jede Spur.

Ein mysteriöser Unfall stellt die Polizei in Paderborn vor ein Rätsel. In der Nacht zu Donnerstag lieferten sich zwei Autos offenbar eine Verfolgungsfahrt. Ein Auto blieb zurück. Von den Insassen fehlt auch am Freitag noch jede Spur, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

War es ein illegales Autorennen oder womöglich eine Flucht? "Wir wissen es noch nicht", sagte der Sprecher am Freitagmorgen. Ein Zeugenaufruf habe aber weitere wichtige Hinweise erbracht, erklärte der Sprecher. Details mochte er aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht nennen.

Was war geschehen? Am späten Mittwochabend (13. Juli) um 23.15 Uhr waren ein VW Golf aus Recklinghausen und ein Ford mit polnischem Kennzeichen aufgefallen. Beide Fahrzeuge waren in eine Unfallstelle auf der Bundesstraße B64 gerast, in der drei Autos kollidiert waren; Trümmer lagen auf der Straße verstreut, alle drei Autos erlitten laut Polizei Totalschaden, einer der Fahrer wurde schwer verletzt. "Der Golf und der Ford haben mit diesem Unfall nichts zu tun", hieß es am Freitag bei der Polizei.

Verfolgungsfahrt in Paderborn: War der Golf aus Recklinghausen auf der Flucht?

Wenige Minuten später rasten plötzlich das Golf Cabrio mit Recklinghäuser Kennzeichen und der mutmaßlich weiße Ford mit polnischem Kennzeichen hintereinander in diese Unfallstelle; die Fahrer seien in wilder Weise um Fahrzeugtrümmer und Unfallautos herum gekurvt, um dann mit Vollgas weiter zu fahren, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die Tour sei laut Polizei stadteinwärts gegangen, berichteten Zeugen. In einem Kreisverkehr hätte dann der Ford den Golf seitlich gerammt. Der Ford habe dabei eines seiner Nummernschilder verloren, der Golf blieb wenig später stark beschädigt liegen, berichtete die Polizei. Ein am Kreisverkehr geparktes Auto sei ebenfalls beschädigt worden. Zudem riss bei dem Unfall das rechte hintere Rad des Golfs von der Achse.

Polizei sucht auch nach Zeugen

„Die Insassen des Cabrios flüchteten zu Fuß“, berichtete die Polizei. Nach dem Ford wurde auch am Freitag noch gefahndet. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. „Schäden am Ford sind nicht bekannt“, teilte die Polizei mit. Am Freitag gab es von der Polizei zu den Autos ein weitere Erkenntnis: Gestohlen waren sich wohl nicht.

Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, auch um ein Bild davon zu bekommen, was vor dem Auftauchen bei dem Kreuzungs-Unfall passierte. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05251/3060 erbeten.

