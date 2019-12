Wesel. Der Besitzer des Gebäudes ging zunächst von einem Einbruch aus. Nun wird das Gebäude überwacht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fenster an Moschee zerbrochen: War es ein Anschlagsversuch?

Unbekannte Täter haben möglicherweise in der Nacht versucht, auf den islamischen Kultur- und in Bildungsverein in Wesel an der Pastor-Boelitz-Straße einen Anschlag zu verüben.

Der Besitzer des Hauses hatte der Polizei am Dienstag gegen 11.00 Uhr eine zerborstene Fensterscheibe an der Moschee gemeldet. Er war von einem versuchten Enbruch ausgegangen. Obwohl der Sachschaden am Gebäude als gering einzustufen ist und auch Menschen bei diesem Vorfall nicht in Gefahr gewesen sind, schließt die Polizei aufgrund der Ermittlungen jedoch auch nicht aus, dass es sich um einen vesuchten Anschlag gehandelt haben könnte. Entsprechend werde das Gbäude nun gesichert, heißt es im Polizeibericht.