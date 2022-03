Sturm Xandra hat wie hier in Wittgenstein Bäume umfallen lassen.

Wald Februar-Stürme: Soviel Holz wurde in NRW-Wäldern zerstört

Hagen. Jetzt ist klar, wie viel Holz bei den Februar-Stürmen in den NRW-Wäldern zerstört wurde. Der Schwerpunkt lag im Sauerland und Siegen-Wittgenstein

„Xandra“, „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ – die Stürme und Orkane, die Mitte Februar über das Land hinweggefegt sind, haben in Nordrhein-Westfalens Wäldern weniger Schäden hinterlassen als befürchtet. Zumindest deutlich weniger als beim Orkan Friederike im Jahr 2018. Das hat NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) jetzt bilanziert.

Demnach wurden seit Januar 2018 sind in der Folge des Klimawandels durch Dürre und Borkenkäfer bereits 115.000 Hektar Wald geschädigt. Durch die Februarstürme in diesem seien weitere 480 Hektar Windwürfe hinzugekommen. „Die Regionalforstämter schätzen die Schäden vorläufig auf 664.000 Festmeter“, so die Ministerin. Zum Vergleich: Nach Orkan Friederike Anfang 2018 waren zwei Millionen Festmeter geschädigt worden. Ein Festmeter entspricht einem Kubikmeter Holz.

Sauerland und Siegen-Wittgenstein Schwerpunkte bei Sturmschäden

Regionale Schwerpunkte der aktuellen Sturmschäden bilden nach Angaben des Umweltministeriums die Wälder in den Regionalforstämtern Kurkölnisches Sauerland, Oberes Sauerland und Siegen-Wittgenstein. Von den Sturmschäden seien überwiegend Nadelbäume betroffen. Die Schäden im Nadelholz betragen 525.000 Festmeter, im Laubholz sind es 139.000 Festmeter. Die Schäden im Laubholz betreffen besonders die Regionen Hochstift und Ostwestfalen-Lippe.

Mit fortschreitendem Klimawandel werde eine Zunahme von Extremereignissen prognostiziert, warnt Ministerin Ursula Heinen-Esser: „Der Wiederaufbau des Waldes und seine Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind zentrale Zukunftsaufgaben. Die Umsetzung unserer waldbaulichen Konzepte ist eine Antwort auf den Klimawandel.“ Die Landesregierung unterstütze den privaten und kommunalen Waldbesitz bei der Bewältigung der Waldschäden und der Wiederbewaldung durch fachliche Beratung und umfangreiche finanzielle Hilfen.

Andreas Wiebe, Leiter von Wald und Holz NRW ergänzt: „Für unsere Forstleute bedeuten die Sturmfolgen zusätzliche Arbeit, die aber nicht dazu führen darf, bei den Anstrengungen der Klimaanpassung unserer Wälder nachzulassen.“Neben den großflächigen Windwürfen melden die Regionalforstämter zahlreiche kleine, nestartige Windwürfe. Die rasche Aufarbeitung und der Abtransport auch einzelner Fichten sei jetzt vordringlich, damit Borkenkäfer kein zusätzliches Brutmaterial haben. Im Unterschied zur Situation 2019 sei der Holzmarkt derzeit sehr aufnahmefähig und das Holz könne zu guten Preisen vermarktet werden. Diese günstige Konstellation sollte der Waldbesitz nutzen.

Weiterhin größte Vorsicht im Wald geboten

Derweil weisen das Umweltministerium und der Landesbetrieb weiterhin vor Gefahren beim Betreten der Wälder. Viele Waldwege sind aktuell immer noch durch umgestürzte Bäume unpassierbar und Wanderwege nicht wie gewohnt nutzbar. Die quer über dem Weg liegenden oder lose hängenden Äste und Stämme seien eine große Gefahr. Der Versuch sie zu überklettern oder zu „unterwandern“ könne lebensgefährlich sein. Ineinander verkeilte Äste und Stämme stünden häufig unter Spannung, die sich spontan durch leichte Berührung oder Windzug lösen könne. Weiterhin könnten angeknackste Bäume, die teilweise nur noch von Nachbarbäumen gehalten würden, umstürzen oder es könnten herausgebrochene Äste aus den Baumkronen herabfallen.

