Benedikt Höwedes verdient sich gerade seine ersten Sporen als Trainer. Der langjährige Schalke-Kapitän, der im Sommer seine aktive Laufbahn als Spieler beendet hatte, weilte in den vergangenen Tagen bei der deutschen U21-Nationalmannschaft und assistierte dabei Cheftrainer Stefan Kuntz. Höwedes war als Spezialist für das Abwehrtraining dabei – er gab seine Erfahrungen an die jungen Spieler weiter. Der 32-Jährige kann aus einem breiten Reservoir schöpfen: Er absolvierte 240 Bundesligaspiele für Schalke und bestritt 44 A-Länderspiele – mit Deutschland wurde er 2014 Weltmeister und stand dabei in allen Spielen von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz.

Jetzt schnuppert Bene Höwedes zum ersten Mal in den Trainerberuf hinein – auf Instagram schrieb er zu einem Foto, das ihn mit Stefan Kuntz zeigt: „Erste Eindrücke als Trainerassistent sammeln bei der deutschen U21-Nationalmannschaft.“ Höwedes war schon während seiner aktiven Karriere stets ein Ansprechpartner für die jüngeren Spieler. Er selbst schaffte 2007 aus der Knappenschmiede den Sprung in die Bundesliga.

Das waren Höwedes' Stationen nach Schalke

Benedikt Höwedes spielte bis 2017 für Schalke, ehe er die Königsblauen verließ, nachdem ihm der damalige Trainer Domenico Tedesco das Kapitänsamt entzogen hatte. Nach einem Jahr bei Juventus Turin spielte er noch zwei Jahre bei Lok Moskau und beendete in diesem Sommer seine Karriere. Wer weiß – vielleicht kehrt er irgendwann als junger Trainer nach Schalke zurück. Erfahrungen sammelt er ja jetzt bereits.