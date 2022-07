Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt kritisiert Lauterbach

In unserem Videotalk warnt Schmidt vor dem anhaltenden "Katastrophen-Chor": Der führe letztlich nur zu Unruhen und fördere nicht die Solidarität.

Wegen der andauernden schrillen Warnungen vor einer schweren Corona-Welle im Herbst stumpften die Menschen ab „und schalten die Nachrichten aus“, warnt die frühere Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt in unserer Video-Interviewreihe „19 – die Chefvisite“. Daher sei der jetzige „Katastrophen-Chor gefährlich“: Die Politik müsse verbal abrüsten, Panikmache helfe nicht. Denn: „Niemand weiß, was im Herbst kommt“, so Schmidt. Ihr aktueller Amtsnachfolger Karl Lauterbach solle sich auch mal positiv äußern, „um die Menschen mitzunehmen“.

Ähnliches drohe auch durch die ständige Beschwörung einer Energiekrise im Winter „mit Wärmestuben für ältere Menschen“, kritisiert Schmidt: „Das führt auf Dauer zu sozialen Unruhen, nicht zu Solidarität in der Gesellschaft.“

Im Videocast „19 – die Chefvisite“ gibt der Chef der Uniklinik Essen, Professor Jochen A. Werner, zusammen mit Publizist Jens de Buhr und wechselnden Gästen Orientierung bei aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie. Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUP-magazin.de!

