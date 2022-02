Essen: Audi RS3 landet bei Flucht vor Polizei in Baustelle

Bei der Polizeikontrolle eines Tunertreffs am Essener Autokino wollten zwei Männer aus dem Siegerland im Audi RS3 flüchten. Weit kamen sie nicht.

Essen. Bei der Polizeikontrolle eines Tunertreffs am Essener Autokino wollten zwei Männer aus dem Siegerland im Audi RS3 flüchten. Weit kamen sie nicht.

Nicht weit gekommen sind ein 26-jähriger Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer, die am Freitagabend vor einer Polizeikontrolle flüchten wollten. Die Polizei war zum Autokino am Sulterkamp in Borbeck ausgerückt, um dort ein Tunertreffen aufzulösen.

Dabei fuhr plötzlich ein Audi RS 3 mit hohem Tempo weg - das Fahrzeugmodell kann es nach Herstellerangaben auf bis zu 450 PS bringen. Offenbar wegen der überhöhten Geschwindigkeit verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug. Es landete in einer Baustelle. Dabei blieben die beiden Männer, die aus dem Siegerland stammen, unverletzt.

Der 26-jährige Fahrer wurde abgeführt. Er wird sich auch wegen Fahrens ohne Führerschein verantworten müssen. Foto: JUSTIN BROSCH / Justin Brosch

Der Fahrer musste mit zur Wache und sich dort einem Drogentest unterziehen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauerten noch an.

