Es geht um Fingerspitzengefühl

Um es gleich vorweg zu sagen: Hier ist nichts Unrechtes passiert und knapp 35.000 Euro pro Jahr für das Trio ruinieren auch den Haushalt des Ennepe-Ruhr-Kreises nicht. Ich kann auch vollkommen verstehen, dass jede Partei haben will, was ihr laut Gemeindeordnung zusteht. Aber hier geht es um mehr als um Recht und Gesetz.

Bei der Vergütung der stellvertretenden Landräte geht es auch um Fingerspitzengefühl in einer besonderen Lage. Es geht darum, welches Zeichen die Amtsinhaber an ihre Wähler senden. Denn klar ist: Schon vor der Pandemie haben diese Zusatzaufgaben die stellvertretenden Landräte zeitlich nicht an ihre Belastungsgrenzen geführt, seit März ist de facto gar nichts mehr zu tun. Dafür bekommt die erste stellvertretende Landrätin Sabine Kelm-Schmidt monatlich insgesamt 1907,20 Euro, ihre Stellvertreter Walter Faupel und Jörg Obereiner erhalten jeweils 1192 Euro pro Monat.

Viel Geld für keine Arbeit und angesichts dessen, dass beispielsweise Kulturtreibende gern arbeiten würden und von der Politik dieser Chance beraubt wurden, sind dies für Musiker, Schauspieler und so weiter oft Summen, die darüber entscheiden, wie lange sie sich und ihre Familien noch ohne staatliche Unterstützung ernähren können. Nur mal so als Vorschlag: Wenn die stellvertretenden Landräte ihre Zusatzvergütung so lange, wie sie pandemiebedingt keine funktionsgebundenen Aufgaben erfüllen müssen, einem Zweck zukommen lassen, wo sie echte Hilfe vor Ort und einen direkten Dienst am Wähler leisten können – beispielsweise der Kultur – würden sie der gesamten Politik wahrscheinlich mehr Sympathiepunkte einbringen, als dies der komplette Wahlkampf geschafft hat.