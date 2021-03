Ehemaliger Schalker ärgert Bosnien-Herzegowina und Kolašinac

Székesfehérvar/Helsinki. In der WM-Qualifikation trennen sich Finnland und Bosnien-Herzegowina mit 2:2. Thiaw kommt beim 3:0 des deutschen U-21-Teams nicht zum Einsatz.

Das Duo des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, das am Mittwochabend im Länderspiel-Einsatz war, blieb fast unbeteiligt, aber ungeschlagen. Malick Thiaw kam beim 3:0 (0:0)-Sieg der deutschen U-21-Nationalmannschaft im ersten Gruppenspiel der Europameisterschaft gegen Gastgeber Ungarn nicht zum Einsatz, während Sead Kolašinac beim 2:2 (0:0) Bosnien-Herzegowinas in der WM-Qualifikation in Finnland in der 89. Minute eingewechselt wurde.

Die deutsche U-21-Auswahl zeigte vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung. In der ersten Hälfte war es der Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz nicht gelungen, ihre Überlegenheit auch in Tore ummünzen. Dann aber erzielten Lukas Nmecha vom RSC Anderlecht (61.) und Ridle Baku vom VfL Wolfsburg per Doppelpack (66., 73.) die überfälligen Treffer. Am Samstag (27. März, 21 Uhr, ProSieben live) bestreitet das deutsche U-21-Team seinen zweiten Auftritt gegen die Niederlande, die sich in ihrem Auftaktspiel von Rumänien 1:1 getrennt hat.

Miroslav Stevanović gleicht für Bosnien-Herzegowina aus

Dass er nicht zum Einsatz gekommen ist, wird Malick Thiaw verschmerzen können. Es sei eine große Ehre für ihn, überhaupt im Kader zu stehen, meint der 19-jährige Schalker Innenverteidiger. „Malick hat sich diese Berufung absolut verdient“, sagte Peter Knäbel, aktuell Gesamtverantwortlicher Sport bei den Königsblauen, bereits nach der offiziellen Bekanntgabe des U-21-Kaders.

Indes durfte Sead Kolašinac von der Bank aus eine packende Partie verfolgen. Dabei bestach vor allem ein ehemaliger Schalker: Teemu Pukki. Der 30-Jährige, der in dieser Championship-Saison in der Zweiten Liga Englands für Premier-League-Absteiger Norwich City bei 34 Einsätzen schon 22-mal getroffen hat, glich für Finnland gegen Bosnien-Herzegowina zunächst aus (58.) und erzielte dann die 2:1-Führung (77.). Die wiederum egalisierte Miroslav Stevanović von Servette Genf in der 84. Minute, ehe er in der finnischen Hauptstadt Helsinki fünf Minuten später gegen Schalkes Kapitän Sead Kolašinac ausgetauscht wurde.

Frederik Rønnow in Israel und Alessandro Schöpf in Schottland

In der zweiten Partie der Gruppe D der WM-Qualifikation patzte Weltmeister Frankreich und musste sich in Paris gegen die Ukraine mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Auswärtsspiele warten in der WM-Qualifikation am Donnerstagabend auf zwei Schalker Spieler: Torwart Frederik Rønnow und Dänemark gastieren in Israel (20.45 Uhr), Alessandro Schöpf und Österreich parallel in Schottland. Gemeinsam mit Moldawien und den Färöer spielen diese vier Teams in der Gruppe F. (AHa)