Digitale Kunst beleuchtet Zukunft

Der in Los Angeles lebende Medienkünstler Refik Anadol zeigt auf dem Gelände der Henrichshütte eine digitale Datenskulptur, die in Form einer monumentalen LED-Wand an die Stelle des 1990 nach China verkauften Hochofens 2 rückt. Im Mittelpunkt stehen konkrete Fragen zur Globalisierung der Stahlindustrie und Energiewirtschaft. Der Künstler bedient sich riesiger Datensets, darunter themenspezifische Bildarchive, die er von einer KI erforschen und von hochentwickelten Algorithmen künstlerisch weiterspekulieren lässt.

Ausgangspunkt für Su Yu Hsins neuproduzierte Videoinstallation für die Messwarte der Henrichshütte ist die Geschichte des ehemaligen Hochofens 2, der 1989 nach China verkauft und verschifft wurde. In BLAST FURNACE NO. 2 verwebt die Künstlerin Archivmaterial und Interviewausschnitte zu einer kaleidoskopartigen Science-Fiction-Erzählung, die die Jahre 1989, 2020 und 2050 miteinander verbindet. Dabei wechselt sie zwischen einer erdgeschichtlichen, sozialhistorischen und ökologischen Perspektive.

In seiner audiovisuellen Installation SLOW VIOLENCE macht Joanie Lemercier die Eingriffe des Menschen in die Umwelt zum Zwecke der Energiegewinnung erlebbar und reflektiert die sichtbaren wie unsichtbaren Folgeschäden der industriellen Nutzung des Planeten. Mit monumentalen Drohnenaufnahmen dokumentiert Lemercier die landschaftliche Zerstörung durch den Braunkohletagebau im Rheinischen Revier.

Zorka Wollny entwickelt für die Zeche Hannover eine Soundarbeit, welche den Zuzug von Menschen metaphorisch als „Energiefluss“ thematisiert. Die polnische Künstlerin beschäftigt sich dabei mit den kulturellen Einflüssen der Migration auf das Ruhrgebiet. Der Malakowturm wird zu einer raumgreifenden Klanginstallation, welche Stimmen aus verschiedenen Gemeinschaften in Bochum in ein körperlich spürbares Hörerlebnis umwandelt.

Die Künstlerin Nadine Kolodziey hat für die Gesenkschmiede Hendrichs in Solingen einen virtuellen Parcours mit fünf Augmented-Reality-Stationen entwickelt. Sie öffnet damit den Blick in eine parallele digitale Welt, die die Besuchenden interaktiv und individuell erforschen können. Ausgehend von einer realen Skulptur, die im zentralen Lichthof des Museums aufgestellt ist, steht die digitale Arbeit in Bezug zur Gesenkschmiede als Ort der Vergangenheit und Industriegeschichte.

POSITIVELY CHARGED: HEARTBEATS u. HOW TO MAKE AN OCEAN / Kasia Molga – Festivalarbeit Kraftwerk Ermen & Engels, Engelsplatz 2, 51766 Engelskirchen Mo-Fr 10-20 Uhr, Sa/So 11-20 Uhr