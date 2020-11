Das Rathaus muss saniert werden: Stadt Dortmund zieht aus

Viermal macht der Seitenschneider leise „klick“, und an die 100 Kilo Kronleuchter sinken ergeben zu Boden. Licht aus, Baustellen-Strahler an: Hier wird eine „Hochleistungs-Immobilie“ stillgelegt. Das Dortmunder Rathaus ist ab sofort gesperrt, in den kommenden zwei Jahren wird saniert. Alles muss raus. Selbst der neue Oberbürgermeister muss draußen bleiben.

Das meiste haben sie schon gepackt: Geschenke aus den Partnerstädten sind eingelagert, Kunstwerke und Ausstellungsstücke zur Stadtgeschichte ins Museum für Kunst und Kulturgeschichte gebracht, das geflügelte Nashorn aus dem Foyer, Lieblingstier der Dortmunder, wartet hinter einem Stapel Sperrholz-Latten auf seinen Umzug. Der große Wandteppich von 1950 mit der mittelalterlichen Stadtansicht ist eingerollt und hat an der Wand vor dem Ratssaal ein gelbliches Nichts hinterlassen. Er wird demnächst von Fachleuten aufgearbeitet.

Pressekonferenz im Kino, Ratssitzung in der Westfalenhalle

Auch das Nashorn muss raus: Das Stadt-Tier zieht mit den Mitarbeitern auf die andere Straßenseite. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Der größte Teil der Mitarbeiter und auch die Fraktionsbüros mit ihrem ganzen Gepäck ziehen für die nächsten zwei Jahre zum Südwall, fußläufige fünf Minuten entfernt und in Sichtweite der Baustelle: in einen nicht mehr genutzten Bau-Riesen der Volkswohlbund-Versicherungen. Der neue Oberbürgermeister Thomas Westphal schlug seine Zelte gleich dort auf, blickt „sehnsüchtig“ hinüber in seinen eigentlichen Amtssitz, in dem nun sein Baudezernent der Hausherr ist. Rat, Verwaltungsvorstand und viele Ausschüsse tagen ab sofort in der Westfalenhalle 2; eine Pressekonferenz zur Corona-Situation hielt die Stadt am Montag erstmals im Kino im Dortmunder U.

Seit drei Wochen zieht das Rathaus aus, noch sind ein paar Kisten zu schleppen und Zäune zu ziehen, auch die Küche der Gastronomie wird verladen, aber am 16. November soll es losgehen. Genau zwei Jahre lang wird das fünfgeschossige 15.000-Quadratmeter-Gebäude in der Innenstadt saniert, genau zwei Jahre und 46 Besprechungen hat auch die Planung gedauert. Ende November 2022 sollen alle wieder zurück sein. So ist der Plan.

44 Kronleuchter mit je 120 Halogen-Lämpchen

Spitzname „Bierkasten“: das „neue“ Dortmunder Rathaus von 1989. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Zum Plan gehört auch, dass bis dahin 36,4 Millionen Euro ausgegeben sein werden für: neue Lüftung, neue Heizung, neue Leitungen, neue Aufzüge. Die komplette Elektronik muss neu, ebenso wie Brandmelde- und Feuerlöschanlage. Böden, Wandfliesen und Fassade werden instandgesetzt, Fenster und Glaskuppel bekommen Dreifach-Verglasung, der Ratssaal ist noch nicht barrierefrei… Und dann die Lampen: 44 gigantische Kronleuchter werden derzeit abgenommen, jeder mit 120 Birnchen à zehn Watt. Ein Lampen-Spezialist wird sie auf LED umrüsten, „was das allein an Energiekosten spart“! Die gesamte Technik, sagt Projektleiter Udo Winterberg, sei „abgängig“, das ist dann wohl der Fachbegriff für „hin“.

Beschlossen hat der Rat die „dringend nötige“ Sanierung im Mai 2019 und musste auf das ursprünglich geplante Budget nach den Ausschreibungen schon 2,3 Millionen Euro drauflegen. Dabei ist das Rathaus noch gar nicht so alt. Erst 1989 haben sie es eingeweiht, nachdem die Stadt jahrzehntelang gar kein Rathaus hatte. Das alte am Markt war im Krieg zerstört und danach abgerissen worden. „Wir haben Verwaltungsbauten“, klagte der damalige Oberbürgermeister Günter Samtlebe schon 1979, „die Gremien des Rates sind quasi als Wurmfortsatz angehängt.“ Noch immer unterscheiden die Dortmunder zwischen Rathaus und Stadthaus. Der Neubau kostete 62 Millionen DM, die Gestaltung des Friedensplatzes davor noch einmal 10,5 Millionen DM.

Das Rathaus von 1989: Quadratisch, praktisch, aber nicht mehr gut

OB Samtlebe bezeichnete das Bauwerk bei der Eröffnung als „Pantheon“ und „Jahrhundertwerk“. Die Dortmunder selbst nennen das Gebäude spöttisch auch „Bierkasten“. Was die ehemalige „Bierstadt Nr. 1“ ziert, aber nicht unbedingt liebevoll gemeint war. Quadratisch, praktisch, aber nicht mehr gut ist der Riese mehr als 30 Jahre später, wurde aber auch viel genutzt: für Sitzungen und Empfänge, Wahlabende und Konzerte, Fotokulisse und Hochzeiten. Auf dem Friedensplatz zu seinen Füßen feierte die Stadt Meisterschaften ihres BVB, zeigte alle Spiele der Fußball-WM 2006.

Das Rathaus ist zum Wahrzeichen geworden, kam bei der Bürger-Wahl des schönsten Rathauses in NRW im März dieses Jahres aber nicht unter die ersten zehn. Und hübscher, falls sich das jemand wünschen sollte, wird es nicht werden: „Es geht hier nicht um die Oberfläche“, sagt Projektleiter Winterberg. Das sei bei Sanierungen „das Undankbare: Man wird äußerlich fast keine Veränderung sehen“.