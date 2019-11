Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Magazin: „Einfach Genießen an Rhein und Ruhr“.

Nicht nur Kraut und Rüben: Die Region an Rhein und Ruhr hat an kulinarischen Produkten, Rezepten und Einrichtungen einiges zu bieten. Von Äpfel und Birnen zum Selbstpflücken bis zu Köstlichkeiten aus dem Kloster, von jungen, innovativen Kaffeeröstereien bis zum Start-up, das Whisky in einem alten Luftschutzkeller reifen lässt. Dieser Vielfalt widmet sich das Magazin „Einfach Genießen an Rhein und Ruhr“.

Die Autoren dieses edel gestalteten Magazins berichten über die wiederentdeckte Tradition des Einmachens, stellen innovative Hofläden vor, die auch an die Haustür liefern, präsentieren neue Kappes-Sorten oder hochprozentige Köstlichkeiten aus dem Kloster. Der bekannte Fernseh-Koch Nelson Müller spricht in einem Interview über (fast) vergessene regionale Rezpte und über seine Liebe zum Panhas.

Dazu gibt es viele herbstliche Rezepte (Gans, Kürbis, Pilze, Kohlroulade…). In einem Special präsentiert das Heft die schönsten Hofläden, die urigsten Bauerncafés und die buntesten Wochenmärkte der Region.

100 Seiten, 6,90 Euro

Neugierig geworden? Hier können Sie das Magazin online bestellen