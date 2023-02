Darum bleibt RWE-Torhüter Jakob Golz für weitere zwei Jahre

Essen. Der Stammkeeper kam vor vier Jahren vom Hamburger SV an die Hafenstraße und hat sein erstes Ziel erreicht: Nummer eins zu werden und aufzusteigen

Jakob Golz wird weiter für Rot-Weiss Essen im Tor stehen. Der 24-jährige Torhüter verlängerte seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis zum 30. Juni.2025. „Jakob ist nun schon seit vier Jahren bei uns und steht beispielhaft für die sportliche Entwicklung unseres Vereins in dieser Zeit. Er hat immer hart gearbeitet, an seine Chance geglaubt und ist nun unser unangefochtener Stammtorwart, der uns in dieser Saison schon einige Punkte gesichert hat. Wir glauben, dass seine Entwicklung noch nicht zu Ende ist und freuen uns, dass wir in unseren Gesprächen schnell auf einen Nenner gekommen sind und die nächsten Ziele gemeinsam anpacken“, so Sportdirektor Jörn Nowak.

„Jakob ist ein Torhüter mit vielen Stärken und einer top Einstellung. Ihn zeichnen gute Reflexe und ein starkes Eins-gegen-eins aus, er ist zudem ein guter Fußballer und daher ein wichtiger Teil unseres Aufbauspiels. Er arbeitet akribisch an seinen Schwächen und besitzt zudem ein hohes Maß an Selbstkritik, was ihm dabei hilft, auch aus schwierigeren Situationen gestärkt hervorzugehen. Die Arbeit mit ihm, Felix Wienand und Raphael Koczor macht mir jeden Tag unheimlich viel Spaß. Für mich gehört Jakob zu den stärksten Torhütern der Liga“, sagt Torwart-Trainer Manuel Lenz über Golz.

23 Mal zu Null in 56 Pflichtspielen

Jakob Golz wechselte im Juli 2019 vom Hamburger SV zu RWE und eroberte zum Ende der vergangenen Spielzeit den Posten des Stammtorhüters. Insgesamt stand Golz in 56 Pflichtspielen für RWE im Tor und hielt dabei 23-mal seinen Kasten sauber.„Ich habe immer gesagt, wie wohl ich mich an der Hafenstraße fühle. Als ich vor vier Jahren kam, war mein Ziel Nummer Eins zu werden und mit RWE aufzusteigen – beides hat funktioniert. Ich spüre großes Vertrauen vom Trainer-Team und meinen Mitspielern und will nun gemeinsam mit dem Verein weiter wachsen“, freut sich Golz auf die kommenden Jahre an der Hafenstraße.

