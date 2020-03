Coronavirus: Schulklasse aus Gelsenkirchen in Quarantäne

Die Sorge vor dem Coronavirus hat Folgen für die Hauptschule am Dahlbusch in Gelsenkirchen-Rotthausen: Zwölf Schülerinnen und Schüler sowie vier Betreuer müssen nach einer Schulfreizeit in Südtirol 14 Tage in häuslicher Quarantäne bleiben.

Eine Schulfreizeit in Südtirol ist für zwölf Schülerinnen und Schüler sowie vier Betreuer der Hauptschule Am Dahlbusch am Freitagabend in Corona-Quarantäne geendet. Weil die norditalienische Region vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Coronavirus-Risikogebiet eingestuft wurde, empfingen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Gelsenkirchen die Schulklasse am späten Freitagabend und ordneten für alle 16 Mitreisenden 14 Tage häusliche Quarantäne an.

Wie die Stadt weiter mitteilte, wurden noch bei der Ankunft erste Untersuchungen vorgenommen und die Schüler befragt, um Hinweise auf mögliche Coronavirus-Infektionen zu gewinnen. Bei fünf Schülerinnen und Schülern wurden demnach „leichte Symptome festgestellt, die darauf hindeuten können“. Diese fünf sollten sich am Samstag „unverzüglich“ einem Test auf COVID-19 unterziehen.

Drei bestätigte Coronavirus-Fälle in Gelsenkirchen

Um mögliche Ansteckungen auszuschließen, seien aber auch die anderen Südtirol-Rückkehrer in Quarantäne geschickt worden. Reisegruppe sowie Eltern seien noch am Freitagabend durchs Gesundheitsamt informiert worden. Weitere Maßnahmen an der Schule seien nicht nötig, hieß es. Der Schulleiter hatte die Stadt auf die anstehende Rückkehr aufmerksam gemacht.

.In Gelsenkirchen gab es bis Freitagnachmittag nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums drei bestätigte Coronavirus-Fälle, NRW-weit mindestens 358 – mehr als die Hälfte der bundesweit gezählten Infektionen mit COVID-19. Alle Infos zur Entwicklung in NRW lesen Sie in unserem Coronavirus-Newsblog. (shu)