Niederlande: Hohe Klinikauslastung – Behandlungen verschoben

Aus den Niederlanden. Kliniken in Nimwegen und Venlo melden hohe Auslastung und sagen Behandlungen ab. Grund sind steigenden Corona-Aufnahmen und Personalausfälle.

Die sieben Tageinzidenz in den Niederlanden ist erstmals seit Wochen wieder gesunken – doch so manche Klinik im Nachbarland platzen trotzdem aus allen Nähten. Wie die Nimweger Uniklinik Radboudumc zu Beginn der Woche öffentlich machte, musste das Krankenhaus wegen hoher Auslastung geplante Aufnahmen absagen.

Das liege an dem Zusammentreffen verschiedener Umstände. „Seit vergangener Woche haben wir mit einer großen Zunahme an Notfällen zu kämpfen“, heißt es in einer Stellungnahme. „Zudem müssen wir wieder mehr Patienten mit einer Coronainfektion aufnehmen, als Folge der hohen Infektionszahlen während der Sommerwelle.“

Niederlande: Inzidenz sinkt wieder – Klinikaufnahmen steigen noch

Auch wegen sei es voller als gewöhnlich. Dazu kämen krankheitsbedingt Personal Ausfälle – in Teilen wegen Corona. „Und weil die Sommerferien begonnen haben, lassen sich die Ausfälle noch schlechter kompensieren“, so das Klinikum weiter. Medizinisch nicht drängende Termine würden deshalb abgesagt. „Das geht uns ans Herz, weil wir wissen, wie lange manche Patienten schon auf ihre Aufnahme warten.“

In der Grenzstadt Venlo in der Region Limburg zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Dort mussten jüngst rund 20 Operationen abgesagt werden, wie eine Sprecherin der Klinikkette Vie Curi bestätigte. Auch habe das Zusammenspiel aus Personalausfällen und steigenden Aufnahmen von Corona-Infizierten dazu geführt, dass Kapazitäten nur noch für dringende medizinische Fälle frei sind.

In einigen Kliniken in Zeeland ist wegen der aktuellen Corona-Lage wieder Mundschutzpflicht angesagt. Denn die Infektionen hätten auch Effekt aufs Personal, teilte die Klinik der niederländischen Presseagentur ANP mit. „Die Provinz zieht tausende Touristen an und das führt zu mehr Unfällen.“ Vor einigen Monaten hatten zahlreiche Krankenhäuser im Nachbarland wegen sinkender Zahlen die Mundschutzpflicht abgeschafft. Auch in den Venloer Kliniken gilt aktuell keine Maskenpflicht. Im Radboudumc in Nimwegen heißt es unterdessen weiterhin: Bitte Maske aufsetzen!

