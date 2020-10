Corona in NRW: Jeder Dritte lebt in "Risikogebiet"

In Nordrhein-Westfalen gelten jetzt laut den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) 14 Regionen als Risikogebiet , womöglich sogar 15. Am Mittwoch kamen der Kreis Mettmann und der Kreis Olpe hinzu. Essen war am Dienstag kurzzeitig knapp unter dem kritischen Wert, am Mittwoch wieder darüber. Die Stadt Gelsenkirchen korrigierte die RKI-Zahl am Vormittag nach oben.

Die Zahl der Corona-Infektionen im Land steigt weiter. Mit dem Kreis Mettmann, dem Kreis Olpe (Mehr Infos) und - wieder - Essen (Mehr Infos) gelten nun 14 Regionen in NRW laut RKI als Corona-Risikogebiet. Wie aus den Angaben des Robert Koch-Instituts vom Montagmorgen hervorgeht, variieren die Werte von Tag zu Tag. Essen liegt am Mittwoch wieder über dem kritischen Wert (51,1), Gelsenkirchen sank von 58,9 innerhalb eines Tages auf 48,1. Das RKI weist jedoch darauf hin, dass sich lokale Schwankungen auch daraus ergeben können, dass es zu Verzögerungen bei den Meldungen kommt. Am Mittwochvormittag korrigierte die Stadt die Zahl: Demnach liegt Gelsenkirchen klar über der 50er-Schwelle und liege bei 61 Fällen je 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage. (Mehr Infos)

Damit lebt inzwischen jeder Dritte in NRW in einem Corona-"Risikogebiet". Die beim RKI aufgeführten Städte und Kreise in NRW haben zusammen mehr als 5,6 Millionen Einwohner. Zusammen mit der Städteregion Aachen, die am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 53,3 meldete, am Mittwoch laut RKI jedoch knapp unter der 50er-Schwelle lag, wären es sogar 6,2 Millionen Menschen von insgesamt knapp 18,2 Millionen Einwohnern in NRW.

Neue Corona-Regeln: Kleinere Feiern, Sperrstunde, Maske beim Konzert

Nachdem Ministerpräsident Armin Laschet am Sonntag einheitliche Regeln für Kreise und Städte mit vielen Neuinfektionen angekündigt hatte, sind diese nun in Kraft. Demnach dürfen in NRW bei Familienfeiern oder Hochzeiten außerhalb der eigenen vier Wände grundsätzlich nur noch 50 Gäste anwesend sein. Ein entsprechender Erlass für alle Kommunen ging am Montag an die Bezirksregierungen.

Einheitliche Regeln gibt es damit auch für Kreise und Städte, in denen die wichtige Neuinfektions-Kennzahl über 35 oder gar 50 steigt. Zunächst gilt unter anderem eine Maskenpflicht auch am Sitzplatz bei Konzerten oder Sportveranstaltungen. Ab der 50er-Marke sollen die Kommunen auch Sperrstunden verhängen.

NRW hat seit Tagen die höchsten Ansteckungsraten aller deutschen Flächenländer.

Corona in NRW: Herne ist Corona-"Spitzenreiter"

Die Liste der Städte und Landkreise, die bei der Sieben-Tage-Inzidenz die kritischen Marken überschritten haben, variiert. Am Dienstag hatten insgesamt zwölf kreisfreie Städte und Landkreise die letzte Warnstufe von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage überschritten, am Mittwoch danach waren es 14. Weitere Städte und Kreise nähern sich unterdessen der 50er-Schwelle, darunter auch Mülheim , Dortmund und Bochum.

Spitzenreiter war auch am Mittwoch die Stadt Herne mit 95,2 Neuansteckungen (mehr dazu lesen Sie hier).

NRW-Großstädte verschärfen Corona-Regeln - Bund bietet Hilfe an

Mit schärferen Auflagen kämpfen Nordrhein-Westfalens Großstädte gegen die immer höher steigenden Corona-Infektionszahlen. In einer Videokonferenz hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vergangenen Freitag mit den Stadtspitzen von Dortmund, Essen, Düsseldorf und acht weiteren deutschen Großstädten beraten. Ergebnis: Die Bundeswehr und das Robert-Koch-Institut sollen ab einem Inzidenzwert von 35 ihre Experten in Corona-Hotspots schicken. Ab einem Wert von 50 drohen die erweiterte Maskenpflicht, Sperrstunden und Alkoholverbote. „Jetzt zählen Aufmerksamkeit und Zusammenhalt“, sagte die Kanzlerin.

Angesichts der erwarteten Steigerung der Corona-Infektionen im Herbst und Winter hatte Nordrhein-Westfalen seinen Kurs im Kampf gegen die Pandemie zuletzt jedoch schon verschärft. Die härteste Sanktion: Für falsche Angaben zur Person auf den Kontaktlisten in Restaurants oder Gaststätten verhängte das Land am 1. Oktober ein Bußgeld von 250 Euro. Diese und andere Maßnahmen stehen in der neuen Corona-Schutzverordnung, die bis zum 31. Oktober gilt. Hier gibt es die neuen Corona-Regeln für NRW in der Übersicht.

Beherbergungsverbot? Nicht geplant, aber nicht ausgeschlossen

Auch ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten wird in NRW zunächst nach Angaben von Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (CDU) nicht ausgesprochen. „Es gibt keinen Automatismus“, sagte Liminski. Dieses Instrument könne genutzt werden, wenn das NRW-Gesundheitsministerium bestimmte Regionen entsprechend ausweise. Dafür müsse es ein „anhaltend diffuses Infektionsgeschehen geben“.

Die Corona-Schutzverordnung des Landes sehe diese Möglichkeit seit Juli vor. Werde die Marke von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen erreicht, sei das aber nicht zwingend der Auslöser für ein Beherbergungsverbot.

NRW lehnt Grenzschließungen ab

Nordrhein-Westfalen will seine Grenzen zu den Nachbarländern trotz der Corona-Pandemie weiterhin offen halten. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wirbt stattdessen für gemeinsamen Gesundheitsschutz. Die Landesregierung sehe sich in ihrem Kurs auch durch jüngste Äußerungen der Kanzlerin bestätigt, sagte ein Regierungssprecher laut einer Mitteilung von Mittwochmorgen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Dienstag laut Mitteilung der Bundesregierung im Europäischen Ausschuss der Regionen die Prioritäten des deutschen EU-Ratsvorsitzes erläutert. Merkel lobte dort den Kurs der schwarz-gelben Landesregierung. Sie wolle ausdrücklich unterstreichen, „dass es mit dem Cross-Border-Management des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen hervorragend gelungen ist, Grenzschließungen - oder Grenzkontrollen besser gesagt - zu vermeiden und den Schengen-Raum auch in einer schwierigen pandemischen Situation mit Leben zu erfüllen“, sagte die Kanzlerin. „Und das sollte uns leiten bei künftigen Herausforderungen.“

Corona in NRW: Weitere Informationen zu den neuen Regeln

Das Land NRW will Verstöße gegen Corona-Regeln ab Oktober härter bestrafen. Den Städten fehlt aber das Personal, um die Regeln durchzusetzen.

Die Läden in NRW dürfen an den Adventssonntagen und am 3. Januar öffnen. Die Landesregierung will damit das Weihnachtsgeschäft entzerren. Folgende Öffnungszeiten sind geplant.

