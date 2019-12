BVB unterstützt Guerilla-Plakat-Aktion gegen Homophobie

Dortmund. Die plötzlich in Dortmund aufgetauchten Plakate erinnern in ihrem Design an Borussia Dortmund. Doch der BVB ist nicht verantwortlich.

In der Dortmunder Innenstadt sind in der Nacht auf Samstag Plakate aufgetaucht. Sie machen auf den Kampf gegen Homophobie aufmerksam und erinnern in ihrem Design an den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Der ist zwar nicht der Urheber – unterstützt die Aktion aber „voll und ganz“.

„Jede Liebe ist echte Liebe“ ist auf den Plakaten in der Dortmunder Innenstadt zu lesen. Dabei die Frage: „Was homosexuelle Spieler unter der Duschen machen? Duschen.“ Borussia Dortmund selbst erklärte am Samstagvormittag in dem sozialen Netzwerk Twitter, dass der Klub nicht der Urheber der Plakate sei („Die Plakate sind nicht von uns“), dass die Borussen die Botschaft darauf aber „voll und ganz“ unterstützen.

Im Mai gab es eine ähnliche Aktion

Wer für die Plakatierung verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Schon im Mai hatte es eine ähnliche Aktion gegeben, damals richtete sich der Fokus auf den Kampf gegen Rechtsextremismus. Auf einem etwas später aufgetauchten Video im Internet waren Unbekannte beim Aufhängen der Plakate zu sehen.

Borussia Dortmund spielt am heutigen Samstag gegen Fortuna Düsseldorf. Anstoß in Dortmund ist um 15.30 Uhr.