BVB sortiert Nico Schulz und Manuel Akanji quasi aus

Altach. Der BVB hat gegen den FC Valencia 1:3 verloren. Nico Schulz und Manuel Akanji durften nicht mitspielen - dafür drei Neuzugänge.

Nico Schlotterbeck hatte sich an der Eckfahne platziert, um ihn herum zwängten sich die Journalisten, im Hintergrund schrien die Fans den Namen von Karim Adeyemi, von dem sie unbedingt ein Autogramm ergattern wollten, die 1:3-Niederlage des BVB im Testspiel in Altach gegen den FC Valencia schien sie nicht zu stören.

Er könne sich bei diesem Lärm kaum konzentrieren, meinte Schlotterbeck, auf dem Platz habe die Verständigung mit Mats Hummels aber bereits ganz gut funktioniert. Schlotterbeck hatte in Altach sein erstes Spiel im Dortmunder Trikot erlebt, in den ersten 45 Minuten verteidigte er an der Seite von Hummels. „Es ist schon komplett etwas anderes hier. Ich kenne das noch nicht, das hier ist schon crazy, weil Dortmund überall so viele Fans hat“, sagte Schlotterbeck.

BVB-Debüt von Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi und Niklas Süle

Neben Schlotterbeck durften auch Karim Adeyemi und Niklas Süle erstmals das Dortmunder Trikot überziehen. Alle drei benötigen noch Zeit, das verdeutlichte der Test. Sebastien Haller, gekommen von Ajax Amsterdam, fehlte krank. Was Trainer Edin Terzic bedauerte, der Haller gerne eingesetzt hätte, was er nach dem Spiel sagte. „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt, in der zweiten Halbzeit hatten wir nicht mehr den Zugriff, wie wir uns das vorstellen, das nehmen wir mit auf den Trainingsplatz“, meinte Terzic.

Manuel Akanji schlurft mit orangenem Hut auf die BVB-Bank

Nico Schulz und Manuel Akanji strich Edin Terzic aus dem Kader, obwohl beide hätten spielen können. „Wir haben mit allen ihre Situation besprochen“, sagte Terzic. Schulz und Akanji sollen den Klub verlassen, bislang fehlen die passenden Angebote, schon jetzt hat der Trainer sie quasi aussortiert. Die beiden Profis dürfen mittrainieren, in Test- oder Pflichtspielen werden sie wohl nicht mehr zum Einsatz kommen. In Altach schlurfte Akanji mit einem orangenen Hut und Sonnenbrille auf die BVB-Bank.

