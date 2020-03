BVB: Haaland will die Torjägerkanone gewinnen

Für den BVB traf Erling Haaland schon neun Mal in der Liga, zwei Mal in der Champions League gegen Paris. Hier jubelt er nach einem Tor gegen Werder Bremen.

Dortmund. Neun Tore in acht Bundesligaspielen, zwei Treffer gegen Paris. BVB-Star Erling Haaland ist in Topform. Sein neues Ziel: Lewandowski einholen.

Erling Haaland (19) zeigt bei Borussia Dortmund, dass er Tore schießen kann. Neun Treffer in seinen ersten acht Bundesligaspielen für den BVB hat der norwegische Nationalspieler geschossen, in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (2:1) erzielte Haaland die beiden Siegtore. Jetzt möchte er sich die Torjägerkanone schnappen, sagte er gegenüber dem französischen Magazin „France Football“.

„Ich möchte der beste Torschütze der Bundesliga werden. Aber ich bin niemand, der die ganze Zeit an Rekorde denkt. Das ist nicht mein Fall. Ich denke an meine Mannschaft und möchte ihr so gut helfen, wie ich kann. Nichts anderes.“

Haaland liegt 16 Tore hinter Lewandowski

In der laufenden Bundesliga-Saison müsste Haaland aber noch einige Tore schießen, um Robert Lewandowski (31) vom FC Bayern einzuholen, der die Torschützenliste aktuell mit 25 Toren anführt.

Lewandowski hat 16 Tore Vorsprung auf BVB-Shootingstar Haaland, fällt aber seit einem Schienbeinbruch im Champions League-Spiel gegen den FC Chelsea für mehrere Wochen aus.

"Ich arbeite so hart, wie mein Körper es aushält"

Haaland könnte in den nächsten Spielen einige Tore aufholen, wenn Lewandowski aussetzen muss. Um der „beste Fußballer“ in der Bundesliga zu werden, arbeitet der 19-Jährige viel.

„Ich versuche so hart zu arbeiten, wie möglich, um der beste Fußballer zu werden, den es gibt. Also arbeite ich viel. So hart wie möglich. Und so hart, wie mein Körper es aushält.“