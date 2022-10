Bürgergeld: Und arbeiten lohnt sich doch!

Die Debatte um das erhöhte Bürgergeld geht in die falsche Richtung. Aber sie kann ein guter Anlass sein, um weitere Probleme zu lösen.

Rund 16 Euro: So viel hat ein Bürgergeld-Empfänger ab dem kommenden Jahr pro Tag zur Verfügung. Und zwar nicht zum freien Einsatz, denn die monatlich 502 Euro werden nach Bereichen eingeteilt. 174 Euro und 19 Cent für Lebensmittel zum Beispiel. Oder 40,74 Euro für Strom. Dazu kommen einige Zuschüsse.

Ist das zu viel? Ist das der Grund, nicht arbeiten zu gehen?

Ich meine nicht. Denn dieses Argument, dass sich Arbeit nicht mehr lohne, ist kein Argument gegen das Bürgergeld oder die Anhebung des Regelsatzes.

Stattdessen zeigt es die Notwendigkeit für mehr Wertschätzung im Beruf, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für mehr Tarifgebundenheit und damit für bessere Entlohnung – vor allem im Niedriglohnbereich, in den sozialen Berufen, in der Mittelschicht. Im Rahmen der Bürgergeld-Einführung sollten Politiker und Arbeitsmarktexperten hier genau draufschauen.

Große Bedeutung wird in dem Zusammenhang auch der Qualifizierung zuteil. So hat der letzte Arbeitsmarktbericht für NRW gezeigt: Es gibt (zu) viele offene Stellen. Doch die Unternehmen suchen in der Regel qualifizierte Fachkräfte, während rund 60 Prozent der arbeitslos gemeldeten Menschen über keine entsprechende Qualifikation verfügen.

