Brandkatastrophe in Essen: Experte hat Balkone im Verdacht

In der Grünen Mitte in Essen ist in der Nacht zu Montag (21.2.) ein ganzer Wohnkomplex ausgebrannt. Drei Menschen wurden verletzt.

Essen. Was ist die Ursache für den verheerenden Großbrand in Essen? Am Dienstagmorgen ist ein Sachverständiger vor Ort.

Das Feuer im Gebäude an der Bargmannstraße ist erst am Dienstagmorgen komplett gelöscht worden. Die Einsatzkräfte entdeckten in der Nacht auf Dienstag mit ihren Wärmebildkameras immer wieder Glutnester, die sie ausmerzen mussten.

Am Dienstagmorgen ist ein Fassaden-Sachverständiger vor Ort. Nach erster, flüchtiger Begutachtung kommt er - noch inoffiziell - immerhin zu der Vermutung, dass nicht die Gebäudefassade das Problem ist, sondern die lichtweißen Balkon-Abdeckungen aus PVC, die sowohl seitlich als auch quer die Balkone verkleidet hatten. Sie seien offenbar ausschlaggebend für die rasend schnelle Verbreitung des Feuers.

Die gesamte Ruine ist am Dienstagmorgen weitgehend abgesperrt, viele Polizisten sichern den Komplex und sorgen dafür, dass niemand das Haus betritt. Auch das direkte Nachbarhaus, in dem am Dienstagmorgen ein Monteur Holzplatten zuschneidet, um damit die zerstörten Fenster zu verkleiden, darf nicht von Dritten beteten werden.

Die Brandermittler der Polizei werden mit ihrer Arbeit beginnen, um herauszufinden, was die Ursache fürwar, das drei Verletzte gefordert, drei Dutzend Wohnungen an der Bargmannstraße vernichtet und 128 Bewohnern Zuhause und Eigentum genommen hat.

Roboterhund soll den Komplex am Morgen erkunden

Weil der Komplex einsturzgefährdet ist und von den Ermittlern nicht ohne Gefahr für Leib und Leben betreten werden kann, wird voraussichtlich am Dienstagmorgender Polizei ausgerüstet mit einer Kamera zum Einsatz kommen.

Der vierbeinige Helfer „Herbie“, der im Januar dieses Jahres in Duisburg von NRW-Innenminister Herbert Reul vorgestellt wurde, soll erste Bilder aus dem Innern des Gebäudes liefern.

Unterdessen machen Spekulationen die Runde, dass das Feuer von explodierenden Propangasflaschen ausgingen, die zu einem Grill gehören, der auf einer Terrasse im Erdgeschoss des Gebäudes steht. Diese Spekulation wird aber nicht bestätigt. Feuerwehr-Sprecher Christoph Riße: „Das höre ich zum ersten Mal, dazu gibt es derzeit keine gesicherten Erkenntnisse.“

Aus welchem Material ist der Dämmstoff der Fassade? Auch das ist nach derzeitigem Wissensstand offenbar noch nicht ganz geklärt. Unterdessen spricht sich die Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) für höhere Sicherheitsvorschriften für Fassadensysteme an Bauwerken aus. Die derzeitigen, in Europa geltenden Prüfsysteme, seien nicht ausreichend.

