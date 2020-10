Bombendrohung gegen Kirchen-Veranstaltung in Lippstadt

Lippstadt. Ein unbekannter Anrufer hat am Donnerstag damit gedroht, in einer Lippstädter Kirche eine Bombe zu zünden. Eine Veranstaltung wurde abgebrochen.

Schreckmoment in Lippstadt: Die Teilnehmenden einer nicht-kirchlichen Veranstaltung mussten am Donnerstagabend die Jakobikirche verlassen. Ein anonymer Anrufer hatte gegen 19.40 Uhr bei der Polizei damit gedroht, in der Kirche in der Lippstädter Innenstadt eine Bombe zu zünden.

Gäste mussten Kirche verlassen – Kein Sprengsatz

Nachdem alle Gäste das Gebäude verlassen hatten, durchsuchte die Polizei die komplette Kirche. Ein Sprengsatz wurde aber nicht gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an.