Bochum: Der dritte Corona-Infizierte ist bestätigt

Das Coronavirus beschäftigt die Menschen. Prof. Dr. Ulf Dittmer, Virologe an der Uniklinik Essen, beantwortet im Interview Fragen der User.

Bochum. Bei einem Mann, der gerade aus dem Italien-Urlaub zurückgekommen ist, fiel der Test auf das Virus positiv aus.

Unterdessen ist ein aus dem Italien-Urlaub zurückgekehrter Bochumer positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden. Das teilten die Behörden am Samstagabend mit. Der Mann befindet sich mit seiner Ehefrau nun in häuslicher Quarantäne. Das Paar soll sich seit seiner Rückkehr aus Italien lediglich einmal, beim Einkaufen, in der Öffentlichkeit aufgehalten haben. Deswegen besteht die Hoffnung, dass sie keine weiteren Personen angesteckt haben.

Zuvor gab es zwei bestätigte Fälle Bochim: Es handelt sich um ein Ehepaar. Ein 68-jähriger Stiepeler war nach der Rückkehr aus dem Skiurlaub in Südtirol positiv getestet worden - anschließend auch seine Frau. Gemeinsam stehen sie seit Montag unter häuslicher Quarantäne. (red)