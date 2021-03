Transporter Mercedes Citan kommt im zweiten Halbjahr

Stuttgart Den Citan können Menschen mit erweitertem Raumbedarf als Kastenwagen oder als Hochdachkombi Tourer kaufen. Bald steht der Generationswechsel an.

Mercedes bereitet den Generationswechsel für den Citan vor. Der kleine Transporter kommt als Kastenwagen und als Tourer für den Familieneinsatz im zweiten Halbjahr in den Handel. Das teilte der Hersteller mit.

2022 folgt auch eine reine Elektroversion. Zudem nimmt Mercedes dann eine auf dem Tourer basierende aufgewertete Variante des Citan als eigenständige T-Klasse ins Pkw-Programm.

Zwar basiert auch die Neuauflage wieder auf dem Renault Kangoo, für den ebenfalls im Sommer der Generationswechsel ansteht. Doch verspricht Mercedes diesmal mehr Eigenständigkeit.

"Wir waren in dieser Generation von Anfang an dabei und konnten so unsere eigene Ausprägung bei Design, Sicherheit, Fahrkomfort und Innenraum schon in der Konzeption verankern", sagte Entwicklungsingenieur Nicola Crimi. Er kündigte zum Beispiel ein Mercedes-typisches Cockpit mit Anleihen etwa aus der A-Klasse an: Von der stammt nicht nur das Lenkrad, sondern etwa auch das Infotainmentsystem MBUX samt Touchscreen und Sprachbedienung.

Wie bisher werde es den Citan wieder in zwei Längen mit zwei Radständen und bis zu drei Sitzreihen geben, sagte Crimi. Er stellte auch beim Antrieb eine breite Palette in Aussicht: "Wir starten mit Benzinern und Dieseln, bevor im nächsten Jahr die Elektroversion kommt." Nur Hybridantriebe soll es nicht geben. Details will Mercedes allerdings erst später im Jahr nennen.

© dpa-infocom, dpa:210319-99-889140/2