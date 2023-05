Peugeot 2008 mit mehr E-Power

Rüsselsheim (dpa/tmn) – Der Peugeot 2008 hat sich ganz vorn im Feld der kompakten SUV etabliert – auch wegen seiner vollelektrischen Version. Damit das so bleibt, erhält er jetzt eine Überarbeitung.

Der Peugeot 2008 bekommt ein Update. Der kompakte SUV wird zum Sommer gründlich überarbeitet, teilte der Hersteller mit. Zu Verkaufsstart und konkreten Preisen wurden noch keine Angaben gemacht.

Neben Retuschen an den Leuchten und einem modernisierten Cockpit mit einem größeren Bildschirm kündigen die Franzosen vor allem Fortschritt beim Elektroantrieb an. So steigt die Leistung des E-Modells von 100 kW/136 PS auf 115 kW/156 PS, während die Batteriekapazität von 50 kWh auf 54 kWh wächst.

Weil die Entwickler zudem die Effizienz aller Komponenten optimiert haben, verbessert sich die Normreichweite um knapp 20 Prozent auf nun bestenfalls 404 Kilometer, teilte Peugeot weiter mit.

Modell mit Mild-Hybrid-Technik kommt

Neues gibt es auch bei den Verbrenner-Modellen des 2008: Neben den beiden Benzinern mit 74 kW/100 PS oder 96 kW/130 PS sowie dem ebenfalls 96 kW/130 PS starken Diesel wird es einen weiteren Benziner mit Mild-Hybrid-Technik geben. Ein im Doppelkupplungsgetriebe integrierter 48-Volt-Motor soll den Verbrauch des 100 kW/136 PS starken Antriebs um bis zu 15 Prozent drücken.