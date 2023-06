Nio bringt zwei weitere E-Modelle nach Europa

München (dpa/tmn) Obwohl noch nicht einmal ein halbes Jahr am Start, bringt Nio jetzt zwei weitere Neuheiten und will der deutschen Premiumkonkurrenz damit zumindest in einer Disziplin vorausfahren.

Nio verstärkt sein Engagement in Europa mit zwei neuen Modellen. Das hat der chinesische Hersteller jetzt in München angekündigt. Neben dem SUV EL6 für die gehobene Mittelklasse bringen die Chinesen dabei auch ein Auto auf den Markt, das in Deutschland speziell für Europa entwickelt wurde: Noch vor den Platzhirschen aus dem deutschen Süden bieten sie mit dem ET5 Touring einen elektrischen Kombi für das Premiumsegment an.

Der 4,79 Meter Kombi bietet laut Nio zwischen 450 und 1300 Liter Kofferraumvolumen und soll ab dem vierten Quartal ausgeliefert werden. Zu Kaufpreisen ab 59 500 Euro oder Monatsmieten ab 1119 Euro gibt es ihn mit zwei Motoren und einer Systemleistung von 360 kW/490 PS und wahlweise 75 oder 100 kWh Batterie. Das soll laut Nio für bis zu 560 Kilometer Reichweite sorgen.

Die zweite Neuheit ist der EL6, der mit 4,85 Metern gegen Autos wie den Mercedes EQE SUV antritt. Er kommt laut Nio ebenfalls im letzten Quartal in den Handel und wird mindestens 65 500 oder monatlich 1179 Euro kosten. Der Antrieb ist identisch konfiguriert und die Reichweite liegt wegen des höheren Gewichts und des größeren Aufbaus bei bestenfalls 529 Kilometern, so Nio weiter.