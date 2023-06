Neuer Volvo EX30 ist „bester Sprinter“ der Markengeschichte

Mailand (dpa/tmn) Der schwedische Hersteller ergänzt seine Modellpalette mit seinem derzeit kleinsten Elektro-SUV. Es fährt sportlich - und hat etwas mit geschredderten Fensterrahmen zu tun.

Von wegen nur groß und klotzig: Volvo baut seine Modellpalette nach unten aus und bringt mit dem nur etwa 4,20 Meter langen EX30 das bislang kleinste SUV der Marke. Das nüchtern und klar gezeichnete Modell kann zu Startpreisen zwischen 36 590 und 52 090 Euro bestellt werden, wird jedoch erst Anfang 2024 erstmals ausgeliefert, teilte Volvo mit.

Angeboten wird das in China auf der gleichen Plattform wie der Smart #1 gebaute Elektroauto in drei Konfigurationen. Kundinnen und Kunden können zwischen einem oder zwei Motoren wählen, was Leistungsdaten von 200 kW/272 PS beziehungsweise 315 kW/428 PS verspricht. Die Single-Motor-Variante wird wahlweise mit einer Antriebsbatterie von 51 oder 69 Kilowattstunden (kWh) ausgeliefert, die stärkere Version erhält serienmäßig den größeren der beiden Stromspeicher.

Möglich seien damit Reichweiten zwischen 344 und 480 Kilometern pro Akkuladung, so Volvo. Die Höchstgeschwindigkeit liegt demnach bei 180 km/h. Dank einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in bestenfalls 3,6 Sekunden sei der EX30 der bislang beste Sprinter in der Volvo-Historie.

Alte Jeans und Kiefernöl

Der Hersteller betont zudem die Nachhaltigkeit bei der Materialauswahl: So bestehe die Karosserie zu 25 Prozent aus recyceltem Aluminium und 17 Prozent wiederverwendetem Stahl. Im Innenraum kommen getragene Jeans, geschredderte Fensterrahmen und Bezugsstoffe aus Öl von Kiefern zum Einsatz.