Mercedes-AMG startet Elektrifizierung seiner Sportmodelle

Stuttgart Elektromotoren halten auch in leistungsstarken Sportwagen zunehmend Einzug, nun auch beim Mercedes-Werkstuner AMG. Geplant ist der Bau von Plug-in-Hybriden - und langfristig von reinen E-Modellen.

Bei Mercedes beginnt in diesem Sommer auch Werkstuner AMG mit der Elektrifizierung seiner Modelle. AMG hat dafür nach Unternehmensangaben einen Baukasten für einen Plug-In-Hybriden entwickelt, der unter dem Namen E-Performance angeboten werden soll.

Das im Heck integrierte Elektro-Modul lässt sich mit dem bisherigen V8-Motor oder einem weiterentwickelten Vierzylinder kombinieren.

AMG hat eine Batterie mit Direktkühlung entwickelt, die laut Anbieter eine doppelt so hohe Energiedichte hat und die Leistung schneller aufnehmen oder abgeben kann als herkömmliche Lithium-Ionen-Zellen. Weil sie aber anfangs nur eine Kapazität von 6,1 kWh hat, liegt die elektrische Reichweite deutlich unterhalb dessen, was herkömmliche Mercedes-Modelle mit mehr als viermal so großem Akku ermöglichen.

Einstand im AMG GT

Als weitere Besonderheit gibt es ein automatisches Zweiganggetriebe für den bis zu 150 kW/204 PS starken E-Motor, so dass dieser bis zur Höchstgeschwindigkeit für zusätzlichen Vortrieb sorgen kann.

Seinen Einstand gibt der Plug-In-Antrieb laut Hersteller zusammen mit dem 4,0 Liter großen V8-Turbo in der viertürigen Version des AMG GT. Der kommt dann auf eine Systemleistung von mehr als 600 kW/816 PS und mehr als 1000 Nm, mit denen er den Sprint von 0 auf 100 km/h in weniger als drei Sekunden absolviert. Zu Verbrauch, Höchstgeschwindigkeit und Preis macht AMG noch keine Angaben.

Weitere Modelle in Vorbereitung

Parallel dazu arbeitet AMG an einem Vierzylinder-Triebstrang, der in der AMG-Version der neuen C-Klasse debütieren soll. Dafür wird ein 2,0-Liter-Aggregat für schnelles Ansprechen mit einem elektrischen Startergenerator und einem elektrischen Turbolader ausgerüstet.

Zusammen mit dem E-Motor des Plug-In-Bausteins soll der Antrieb damit auf das Niveau der bisherigen Achtzylinder kommen, kündigt AMG an. Dieser hat im aktuellen C63 bis zu 375 kW/510 PS.

Beim Plug-In-Hybrid will es AMG nicht belassen, sondern bald auch ein erstes rein elektrisches Modell anbieten. Auf Basis der elektrischen Oberklasse-Limousine EQS soll es ein sogenanntes Performance-Modell geben, das einem S 63 ebenbürtig ist. Die Höchstgeschwindigkeit soll dafür auf 250 km/h angehoben werden und der Spurt von 0 auf 100 km/h in weniger als vier Sekunden gelingen, stellt AMG in Aussicht.

© dpa-infocom, dpa:210330-99-29417/2