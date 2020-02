Bonjour, kleiner Freund: In Frankreich will Citroën den 2,41 Meter langen Ami im Frühjahr auf den Markt bringen - nach Deutschland kommt er etwas später im Jahr.

Mini-Mobil mit E-Motor Citroën bringt Ami in Serie

Köln Er ist nur 2,41 Meter lang und 1,39 Meter breit: Der Ami von Citroën ist eine Art Schuhkarton auf Rädern. Was steckt in ihm?

Citroën bringt sein elektrisches Mini-Mobil Ami als Serienmodell auf den Markt. Der französische "Freund" startet als preiswerte Alternative für Fahreinsteiger, Zweit- und Drittwagenkäufer sowie Sharingdienste und Mobilitätskonzepte.

Kleiner Freund schon ab 16

Der Ami ist auf die Führerscheinklasse AM ausgelegt und kann deshalb bereits ab 16 Jahren genutzt werden. Der Vertrieb in Frankreich beginnt dem Hersteller zufolge im Frühjahr zu Preisen ab 6000 Euro oder für Leasingraten von rund 20 Euro im Monat. In Deutschland, wo die Preise noch nicht feststehen, soll der Ami später im Jahr zu haben sein.

Genau wie die Studie ist auch das Serienmodell eine Art Schuhkarton auf Rädern. Der beansprucht mit 2,41 Metern Länge und 1,39 Metern Breite nur eine minimale Verkehrsfläche und soll mit einem Wendekreis von 7,20 Metern außerdem sehr handlich sein. Der Ami bietet Platz für zwei Personen, die durch asymmetrisch angeschlagene Türen einsteigen: Auf der Beifahrerseite öffnet sie konventionell, der Fahrer dagegen steigt entgegen der Fahrtrichtung ein.

Bis zu 70 Kilometer Reichweite

Angetrieben wird der Ami von einem E-Motor, der eine Geschwindigkeit von 45 km/h ermöglicht. Mit dem Strom aus einem 5,5 kWh großen Akku soll er bis zu 70 Kilometer weit kommen. Danach muss der nicht einmal 500 Kilo schwere Kleinstwagen für drei Stunden an die Haushaltssteckdose.