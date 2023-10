Glatteis kann selbst bei Plusgraden in Waldgebieten auftreten, wenn Regen auf kalte Oberflächen trifft.

Vorsicht Rutschgefahr An diesen Stellen kann’s jetzt schon glatt werden

Stuttgart (dpa/tmn) Der Herbst ist für Autofahrer manchmal tückisch. Selbst wenn es ansonsten noch überwiegend griffig auf der Fahrbahn ist, lauern an einigen Stellen schon Glätteinseln.

Schon bei Temperaturen unter plus vier Grad kann es auf bestimmten Straßenpassagen schon gefährlich glatt werden. Und zwar selbst dann, wenn die ansonsten meist noch griffig sind, warnen die Dekra-Unfallexperten.

Gefährliche Glätteinseln können dann speziell auf Routen mit Abschnitten wie diesen entstehen: Kühle Waldgebiete, Passagen an schattigen Nordhängen, Hochflächen mit viel Wind oder Senken, in denen sich Kaltluft stauen kann. An einigen Stellen warnt davor das Verkehrszeichen „Schnee- und Eisglätte“ (Nr. 113) mit Schneeflocke.

Brückenglatteis kann Straße zur Rutschbahn machen

Achtsam ist man besser auch auf Brücken, wo das sogenannte Brückenglatteis lauern kann. Denn die Unterseite des Bauwerks wird von kalter Luft angeströmt, so dass sich Feuchtigkeit auf der Straße in Eis verwandeln kann, erläutert Dekra.

An den genannten Stellen sind besonders angepasstes Tempo und mehr Abstand gefragt. Vor allem dann, wenn die Temperaturen sich dem Gefrierpunkt nähern. Viele Autos geben zudem bei Temperaturen unter circa vier Grad eine Glättewarnung im Cockpit.