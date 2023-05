Alpine startet mit elektrischem R5 durch

Eine Studie gewährt einen Ausblick: So in etwa wird der elektrische R5 von Alpine aussehen.

Paris (dpa/tmn) Der sportliche Renault-Ableger bringt 2024 sein erstes Elektroauto heraus - und nutzt als Basis dafür den Renault R5. Eine Studie zeigt jetzt, wie der elektrische Alpine aussehen könnte.

Auch Alpine wird elektrisch: Für 2024 hat der sportliche Renault-Ableger das erste von drei E-Autos angekündigt, mit denen die Marke sich neu aufstellen will. Eine seriennahe Studie gewährt darauf jetzt schon einen ersten Ausblick. Während die Franzosen mit dem Modell A110 aktuell gegen Sportwagen wie den Porsche 718 oder den Lotus Emira antreten, wird das bislang noch unter dem Code A290_ß geführte neue E-Modell ein aufgebrezelter Kleinwagen.

Mehr Schub durch Knopfdruck

Als Basis dient dafür der 4,05 Meter lange Renault R5, den die Konzernmutter noch in diesem Jahr als Elektroauto zurückbringt. Im Gegensatz zum Großserienmodell bekommt der Alpine dafür gleich zwei E-Motoren an der Vorderachse, deren Leistung ein Unternehmenssprecher auf 220 kW/300 PS taxiert. Kurzfristig kann der Schub durch den Druck auf eine Lenkradtaste noch einmal gesteigert werden. Während die Studie nach Angaben von Alpine außen bereits nah an der Serie ist, lassen die Designer ihrer Fantasie innen noch freien Lauf und experimentieren mit drei versetzt installierten Carbon-Schalen für den in die Mitte gerückten Fahrer und seine nach hinten versetzen Passagiere. Eine Lösung, die es so dem Hersteller zufolge allerdings nicht in Serie schaffen wird.

Weitere E-Modelle für 2025 und 2026

Zu technischen Daten für das erste E-Auto macht Alpine noch keine Angaben. Dafür sprechen die Franzosen allerdings bereits freimütig über die beiden weiteren Modelle, die in Planung sind: Als Nächstes folgt 2025 ein Crossover in der Kompaktklasse, bevor 2026 dann ein elektrischer, gemeinsam mit Lotus entwickelter Sportwagen das aktuelle Coupé-Modell A110 beerben soll.