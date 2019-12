Mit dem Audi AdventsCARlender by Autohaus HOFFMANN.

24 Möglichkeiten, den Traum eines Audi wahr werden zu lassen

Bei Kauf eines sofort verfügbaren Audi RS-Modells bis zum 13.12., sind Sie automatisch eingeladen an der exklusiven Rennsport-Veranstaltung an der Rennstrecke „Bilster Berg“ teilzunehmen. Das Autohaus Hoffmann lädt alle zu ihrer exklusiven Rennsportveranstaltung ein, die sich bis Mitte Dezember für ein ausgewähltes Audi RS-Modell entscheiden.

Der Kauf bezieht sich auf sofort verfügbare Neuwagen. Die Rennstrecke am Bilster Berg ist eine der modernsten Strecken auf 4,2 km Länge und 26 Prozent Gefälle. Erleben Sie dieses außergewöhnliche Fahrerlebnis zusammen mit dem Autohaus Hoffmann und vielen weiteren Audi RS-Kunden.

Foto: Autohaus Hoffmann

Aktuell können Sie im Autohaus Hoffmann Sonderkonditionen für eine Vielzahl an Audi-Modellen erhalten, allerdings nur für kurze Zeit und nur für ausgewählte Neuwagen aus dem Audi AdventsCARlender, bei dem an jedem Tag ein anderes Fahrzeug günstig angeboten wird. Bis

Weihnachten können Sie so bei Kauf eines Audi Neuwagen noch einmal richtig sparen.

Interessieren Sie sich für ein RS-Modell, müssen Sie sich sportlich schnell entscheiden, denn nur noch bis zum 13.12. gelten die Angebote für die Audi Sport-Fahrzeuge. Wir haben für Sie schon jetzt eine Auflistung aller 24 Türchen und die darin enthaltenen Fahrzeuge.

Weitere Details erhalten Sie natürlich auf dem Audi AdventsCARlender by Autohaus Hoffmann

11. Tür: A1 Sportback

2. Tür: A4 Avant

18. Tür: A6 Avant

19. Tür: Q2

7. Tür: RS 3 Sportback

23. Tür: SQ8



1. Tür: RS 3 Sportback

2. Tür: A4 Avant

3. Tür: RS 3 Sportback

4. Tür: RS 7 Sportback

5. Tür: RS 3 Sportback

6. Tür: RS 6 Avant

7. Tür: RS 3 Sportback

8. Tür: RS Q3 Sportback

9. Tür: RS 4 Avant

10. Tür: A4 Avant

11. Tür: A1 Sportback

12. Tür: Q3

13. Tür: S3

14. Tür: Q5

15. Tür: A6 Allroad

16. Tür: Q3

17. Tür: A1 Sportback

18. Tür: A6 Avant

19. Tür: Q2

20. Tür: A1 Sportback

21. Tür: Q3 Sportback

22. Tür: Q7

23. Tür: SQ8

24. Tür: e-tron



*Angaben zu den Kraftstoffverbräuchen und CO₂-Emissionen sowie Effizienzklassen bei Spannbreiten in Abhängigkeit vom verwendeten Reifen-/Rädersatz. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem ‚Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch, die offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und den offiziellen Stromverbrauch neuer Pkw‘ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der ‚Deutschen Automobil Treuhand GmbH‘ unentgeltlich erhältlich ist unter www.dat.de.