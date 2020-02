Aus Vorsicht musste die deutsche U-20-Frauenfußball-Nationalmannschaft das Testspiel kommende Woche gegen den amtierenden Weltmeister Japan absagen. „Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir die Länderspielreise nicht antreten können, aber hier steht angesichts der besonderen Situation die Sorgfaltspflicht im Vordergrund.“, sagte die Trainerin der U-20 Frauen. Die deutschen U-20-Fußballerinnen wollten sich gegen Japan auf die Südamerika-WM im August vorbereiten – wegen dem Corona müssen sie darauf verzichten.

Ohne Zuschauer muss das Weltcupfinale der alpinen Skirennfahrer in Cortina d´Ampezzo zwischen dem 18. bis 22. März stattfinden. Cortina d´Ampezzo liegt in Norditalien, etwa 160 Kilometer von Venedig entfernt, und nur ein Stück hinter der österreichischen Grenze. Weil Cortina Teil der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Region Italiens ist, müssen Zuschauer ausgeschlossen werden.

Geisterspiele in Italien, abgesagte Spiele im Kreis Heinsberg

Der Weltverband FIS arbeite zwar mit mehreren Szenarien, aber „es gibt nur einen offiziellen Plan: Cortina“, erklärte Herren-Rennchef Markus Waldner am Mittwochabend dem schwedischen Fernsehen. Bis zum 1. März dürfen überhaupt keine Sportveranstaltungen in Norditalien stattfinden – Ausnahme ist die italienische Fußballliga. Mehrere Spiele der Serie A und die Europa-League-Partie am Donnerstagabend zwischen Inter Mailand und Ludogorez Rasgrad sind Geisterspiele – sie finden ohne Zuschauer statt.

Im Kreis Heinsberg, in dem diese Woche mehrere Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden sind, werden an diesem Wochenende alle Fußballspiele abgesagt. Erst hatte nur ein Verein den Abbruch des Spielbetriebs angekündigt. Nachdem sich die Fälle gehäuft hatten, hat der Fußballverband das entschieden. Für das Bundesliga-Spiel von Fortuna Düsseldorf hat Corona aber noch keine Auswirkungen. Gegen Hertha BSC wollen die Düsseldorfer keine Maßnahmen treffen, das muss die deutsche Fußball-Liga. Ein Clubsprecher teilte mit, dass man sich nach den Vorgaben der DFL richten werde. „Wir als Verein werden nicht aktiv oder etwas prüfen“.

In Asien keine Champions League

Während in Europa noch keine Fußballspiele ausfallen müssen, findet in China, Japan und Südkorea gar kein Liga-Betrieb mehr statt. Die Gruppenspiele der asiatischen Champions League müssen verschoben werden. Wann die Partien nachgeholt werden, will der asiatische Fußballverband in der nächsten Woche beraten.