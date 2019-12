Aus im Dezember 1979

Nach 142 Jahren stoppen die Maschinen: Am 31. Dezember 1979 arbeiten die Angestellten der Druckerei Hundt in ihrer letzten Schicht – es wird aufgeräumt und geputzt. Am Mittag ist Feierabend.

Dramatische Einbrüche in den vorangegangenen Jahren sowie der Preisdruck haben den Betrieb in eine Schieflage gebracht. 104 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz – das Ende einer wichtigen Hattinger Wirtschaftsgeschichte.