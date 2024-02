Trotz Alkoholfahrt: Gevelsberger (46) behält Fahrerlaubnis

Gevelsberg Ein Gevelsberger (46) wird betrunken am Steuer erwischt. Trotz Fahrerlaubnissperre darf er weiter als Fahrer arbeiten.

Die Nacht auf den 3. Oktober vergangenen Jahres nutzt ein Gevelsberger, um mit seinen Freunden zu feiern. Es fließt reichlich Bier. Das scheint der 46-Jährige nach einem Anruf seiner Freundin jedoch vergessen zu haben.

Lesen Sie auch:

Schwelm will Zeichen für Rechtsstaat und Demokratie setzen

Missbrauch in Seniorenheim: Ehefrau des Angeklagten sagt aus

Gevelsberger Kirmes: Motto gewählt – Star beim Kirmesabend

Schwerer Raub: Täter kommen glimpflich davon

Portugiesische Küche: Neues Restaurant in Ennepetal

Finanzen: Stadt Gevelsberg droht dickes Millionenloch

Die Frau erklärt, ein Problem zu haben, weshalb der Angerufene sofort kommen müsste. Ohne an den konsumierten Alkohol zu denken, setzt sich der Mann ans Steuer seines Wagens und fährt los.

Im Rahmen einer Kontrolle auf der Wittener Straße in Gevelsberg stellen Polizisten 1,76 Promille bei dem 46-Jährigen fest. Fahrlässige Trunkenheitsfahrt lautet später der Vorwurf im Amtsgericht Schwelm.

„Es stimmt alles. Ist alles so gewesen. Es war ein riesen Fehler“, legt der Angeklagte ohne Zögern sofort ein Geständnis ab. Dass er für sein Fehlverhalten zahlen muss, ist dem Gevelsberger klar. Allerdings steht für ihn sein Job auf dem Spiel.

Beruflich ist der 46-Jährige täglich mit einem Spezialfahrzeug unterwegs. Nach dem Vorfall war ihm jedoch die Fahrerlaubnis entzogen worden. Das hatte seine Kündigung zur Folge. Sein Arbeitgeber hatte aber signalisiert, dass er den Gevelsberger sofort wieder einstellen würde, wenn der Mann zeitnah wieder fahren dürfte.

Um dieses Ziel zu erreichen, trägt der Verteidiger im Gericht vor, das Spezialfahrzeug von einer, bei der vorliegenden Promillezahl fälligen Fahrerlaubnissperre, auszuschließen. Laut Gesetz ist das in Einzelfällen möglich.

Genau so ein Fall liegt beim 46-Jährigen vor. Entsprechend erleichtert ist der Mann am Ende über das Urteil: 35 Tagessätze zu je 80 Euro, also 2800 Euro Geldstrafe und noch sechs Monate Fahrerlaubnissperre. Ausgenommen das Spezialfahrzeug für die berufliche Tätigkeit des nicht vorbestraften Mannes.

+ + + Du willst wissen, was im lokalen Sport in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, in Wetter und Herdecke sowie in Hagen passiert? Melde Dich hier zum kostenlosen Newsletter an + + +

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles