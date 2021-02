Russischer Impfstoff Sputnik V: Kann man den Daten trauen?

Essen. In Russland ist Sputnik V seit Monaten zugelassen, obwohl wichtige Tests damals noch nicht begonnen hatten. Kann man den Daten jetzt trauen?

In Deutschland wird darüber gesprochen, ob auch hier zukünftig der russische Impfstoff Sputnik V eingesetzt werden kann. In Russland ist er seit mehreren Monaten freigegeben. Damals hagelte es international Kritik. Prof. Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen erklärt, was es damit auf sich hat. Die Fragen im Überblick:

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) empfiehlt den Astrazeneca-Impfstoff uneingeschränkt für alle Erwachsenen. In Deutschland sollen nur Personen bis zu einem Alter von 64 Jahren damit geimpft werden. Das hat die Ständige Impfkommission (STIKO) hier empfohlen.

Warum sind die EMA und die STIKO zu unterschiedlichen Empfehlungen gekommen?

Welche Rollen spielen die Europäische Arzneimittel-Agentur, die Ständige Impfkommission und das Paul-Ehrlich-Institut bei der Bewertung und Zulassung von Impfstoffen?

Welche Anpassung hat die STIKO in Bezug auf die Impfstoffe von Moderna und Biontech-Pfizer gemacht?

In Deutschland wird darüber gesprochen, ob auch hier zukünftig der russische Impfstoff Sputnik V eingesetzt werden kann.

In Russland ist Sputnik V seit mehreren Monaten freigegeben. Damals hagelte es international Kritik, weil bis dahin wichtige Tests noch nicht begonnen hatten.

Was war denn damals genau das Problem? Was wurde kritisiert?

Kann man den Daten denn dann überhaupt trauen?

Das komplette Gespräch gibt es als Podcast. Darin geht es unter anderem noch um die Frage, wie die britische Mutante sich weiterentwickelt hat und was das für uns bedeutet.

Corona in NRW: Weitere Videointerviews zum Thema finden Sie hier: