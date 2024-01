Straßenbahnen der Ruhrbahn konnten am Mittwochmorgen (10.01.) nicht vom Betriebshof Stadtmitte fahren. (Archivbild)

Essen Wegen eines beschädigten Stromabnehmers konnten die Straßenbahnen der Ruhrbahn in Essen am Morgen nicht aus dem Betriebhof Stadtmitte fahren.

Ein Oberleitungsschaden im Bereich Hollestraße hat am frühen Mittwochmorgen für erhebliche Behinderungen bei der Ruhrbahn in Essen gesorgt. Wie eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde bei der ersten Straßenbahn, die aus dem Betriebshof Stadtmitte fahren wollte, der Stromabnehmer an der Oberleitung beschädigt.

Deshalb konnte keine Straßenbahn vom Betriebshof fahren. Betroffen waren die Linien 101, 103, 105, 106, 107, 108 und 109. Der Schaden war laut Sprecherin gegen 7.10 Uhr behoben.

Ruhrbahn in Essen meldet am Vormittag weiterhin Störungen

Anschließend hätten die Bahnen ihre Fahrt wieder aufnehmen können. Offensichtlich aber dann doch nicht alle. Denn via Facebook meldete das Nahverkehrsunternehmen gegen 10.30 Uhr dann: „Leider kommt es bei uns heute zu erheblichen Beeinträchtigungen im Straßenbahnbetrieb infolge mehrerer Bügelabrisse. Dadurch bedingt können aktuell noch nicht alle Straßenbahnen wie gewohnt fahren und es kommt zu Verspätungen. Ergänzend sind SEV-Busse im Einsatz. Wir arbeiten daran, die Störungen schnell zu beheben.“ (soho/jop)

