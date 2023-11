Ennepetal Seit einem halben Jahr spielt Timo Bartsch für RW Rüggeberg. Seine Ziele, was ihn auszeichnet und eine selbstbewusste Aufstiegsansage.

Timo Bartsch ist mit neun Treffern in diesem Jahr der beste Torschütze von RW Rüggeberg. Vor der Saison kam er von Grün-Weiß Wuppertal neu in das Ennepetaler Höhendorf. Bisher besticht er in der Fußball-Kreisliga A2 mit starken Leistungen. Dabei hatte der Offensivspieler, der vorne variabel einsetzbar ist, ganz früher in der Jugend als Torhüter angefangen. So hat der 23-Jährige die ersten Monate bei RW Rüggeberg erlebt.

Sie sind bei RW Rüggeberg voll eingeschlagen, hätten sie das erwartet? Und wie haben Sie sich eingelebt?

Ich brauche mit dem Auto eine halbe Stunde etwa hierhin. Die Menschen bei Rüggeberg sind super und es ist sehr familiär. Ich fühle mich hier pudelwohl. Und: Wir haben wirklich gute Spieler. Dass es so gut läuft, hätte ich im Vorfeld nicht erwartet. Vergangene Saison hatte ich in Wuppertal in der kompletten Saison elf Tore. Das war auch in der Kreisliga. Jetzt habe ich mit meinen neun Toren meinen Rekord schon fast gebrochen.

Was zeichnet Sie aus und was sind Ihre Ziele?

Ich persönlich möchte diese Saison auf jeden Fall 20 Tore schießen – mindestens. Je mehr, desto besser. Meine Stärken sind, dass ich immer hungrig und sehr ehrgeizig bin. Zudem ist das Toreschießen meine Stärke, ich habe einen guten Abschluss. Auch stehe ich immer goldrichtig bisher. Der Schnellste bin ich dafür nicht. Die Ziele mit der Mannschaft, da möchte ich nicht groß drüber sprechen, sondern lieber Taten mit meinen Team sprechen lassen. Langfristig ist das Ziel aber der Aufstieg.

Was sagen sie zu der Liga?

Die Kreisliga A hier ist wirklich unberechenbar. Der Letzte kann hier auch den Ersten schlagen. Das war in Wuppertal nicht so. Da verliert der Letzte auch jedes Spiel. Die Mannschaften, die in Wuppertal in der Kreisliga oben mitspielen, könnten auch hier locker oben mitspielen. Insgesamt würde ich sagen, dass das Niveau in Wuppertal und hier ähnlich ist. Die Teams hier von oben sind alle super stark und harte Gegner.

