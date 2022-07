Mit Kuemmerling zwei Grillpakete „mit Kante“ gewinnen

Essen. Barbecue Time mit Kuemmerling! Zu gewinnen gibt es zweimal einen Knister Grill Original einschließlich Produktpakete mit Kuemmerling Kräuterlikör und Kuemmerling Preffminz im Gesamtwert von je 180 €.

Der Sommer ist da! Und spätestens jetzt ist auch die Grillsaison eröffnet. Denn was gibt es Schöneres, als einen heißen Sommertag am heimischen See mit einem geselligen Grillabend ausklingen zu lassen? Da fehlt eigentlich nur noch das passende Equipment. Kuemmerling macht’s möglich.

Für den perfekten Sommerabend mit den Kumpels verlost der Kult-Halbbitter zwei leckere Produktpakete mit Kuemmerling Kräuterlikör und Kuemmerling Pfefferminz. Obendrauf gibt es einen Knister Grill Original. Der ausziehbare Holzkohlegrill ist einfach zu transportieren und damit perfekt für unterwegs. Wir drücken die Daumen! Der beliebte Kräuterlikör Kuemmerling steht seit mehr als 100 Jahren für Werte wie Geselligkeit, Freundschaft, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit.

Er verbindet Menschen und regt zum gemeinsamen Genuss an – und darf daher beim nächsten Grillabend mit den Kumpels nicht fehlen. Kuemmerling Kräuterlikör überzeugt mit seinem markanten Geschmack, basierend auf ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen wie Süßholz, Zimtrinde, Gewürznelke, Wermut und Minze. Die Sorte Kuemmerling Pfefferminz verspricht ein erfrischendes, intensiv minziges und langanhaltendes Geschmackserlebnis und ist dank der leuchtend grünen Farbe ein echter Hingucker.

Und falls es bei der Verlosung nicht klappt: Kuemmerling Kräuterlikör und Kuemmerling Pfefferminz sind dauerhaft online erhältlich und können direkt nach Hause bestellt werden.

Weitere Infos und coole Drinks gibt es unter www.kuemmerling.de.

(Eine Bargeldauszahlung ist ausgeschlossen. Bei Punktgleichheit wird gelost. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.)

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: New Articles