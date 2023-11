Live-Ticker Live! So schlägt sich Union in der Champions League bei Braga

Braga Schafft Union Berlin mit dem neuen Trainer Nenad Bjelica bei Sporting Braga die Trendwende und kommt ein Stück aus der Krise?

Nenad Bjelica lässt keine Ausreden gelten. Sein schweres Auftaktprogramm bei Union Berlin? Kein Alibi für schwache Leistungen! „Ich habe damit überhaupt kein Problem“, sagte der neue Coach des kriselnden Fußball-Bundesligisten vor seinem Debüt an der Seitenlinie der Köpenicker. Bei Sporting Braga (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN) kämpft Bjelica nach einem Kaltstart von nur zwei Tagen Vorbereitung in der Champions League um einen gelungenen Einstand und die sportliche Trendwende.

Dass am Samstag das Auswärtsspiel beim deutschen Rekordmeister Bayern München der nächste große Prüfstein ansteht, macht seine erste Woche in Berlin nicht einfacher. Nach zuletzt insgesamt 15 Spielen ohne Sieg unter seinem Vorgänger Urs Fischer und Interimscoach Marco Grote droht Bjelica ein Fehlstart.

Aus der Ruhe bringt den Kroaten das nicht. „Ich habe solche Spiele in meiner Karriere schon gehabt. Wir wollen diese Spiele erfolgreich bestreiten und möglicherweise gewinnen. So wird jedes Spiel sein, egal wer der Gegner ist“, sagte Bjelica.

Am Montag hatte der 52-Jährige erstmals mit seiner neuen Mannschaft auf dem Trainingsgelände im Schatten der Alten Försterei gearbeitet, am Dienstag stand vor der Abreise nach Portugal eine zweite Einheit an. Bjelica gab die Richtung vor, er suchte das Gespräch mit Führungsspielern wie Kapitän Christopher Trimmel oder Rani Khedira.

