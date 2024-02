Live! DFB-Pokal: Bayer Leverkusen empfängt VfB Stuttgart

Leverkusen Viertelfinale im DFB-Pokal: Mit Leverkusen und dem Stuttgart treffen heute die beiden Topfavoriten aufeinander. Der Ticker zur Partie

Keine guten Nachrichten für den VfB Stuttgart: Kurz vor dem DFB-Viertelfinale müssen die Schwaben den Ausfall ihres besten Spielers verkünden. Serhou Guirassy muss mit Magen-Darm-Problemen pausieren und trat nicht die Reise zu Bayer Leverkusen an. Guirassy war am Montag nach dem Aus der Nationalmannschaft Guineas beim Afrika-Cup wieder in Stuttgart angekommen.

Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart - die Partie im Live-Ticker

Der Spitzenreiter aus Leverkusen geht mit Respekt in das Duell gegen den Tabellendritten: „Man weiß um die Qualitäten von Stuttgart, da müssen wir alles raushauen. Das ist das einzige Spiel, was erst einmal zählt“, sagte Sportgeschäftsführer Simon Rolfes vor dem Viertelfinale.

Stuttgarts Serhou Guirassy gestikuliert. Der Angreifer wird den Schwaben in Leverkusen nicht zur Verfügung stehen. Foto: Tom Weller / dpa

Für Bayer-Coach Xabi Alonso, steht ebenfalls erst einmal nur das Pokal-Match im Vordergrund, bevor es am Wochenende gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München geht: „Der Pokal ist ein besonderer Wettbewerb. Wir wissen, wenn wir die nächste Runde erreichen, haben wir einen weiteren Schritt nach Berlin gemacht“, sagte der 42-Jährige. „Wir haben einen Top-Gegner. Dafür brauchen wir unsere beste Leistung und ein hohes Niveau. Erst dann schauen wir nach München.“

Die Schwaben spielen bislang eine starke Saison, belegen in der Liga aktuell Champions-League-Rang drei. „Wir sind sehr, sehr motiviert. Die Spieler haben diesen Wunsch, etwas zu gewinnen – und der Pokal ist der kürzeste Weg dorthin“, machte Xabi Alonso deutlich. Später richtete Bayers erster Übungsleiter die Scheinwerfer dann noch auf das bevorstehende Wochenende und stellte zufrieden fest: „Es gibt guten Grund zu glauben, dass alle Spieler beide Spiele absolvieren können.“ Große Lust auf weitere Experimente mit möglicherweise für die Bayern-Partie geschonten Stammkräften klang bei dem Weltmeister von 2010 dabei auf jeden Fall nicht durch. (dpa)

